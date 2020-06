/VIZUALIZACE/ Developer chce v Pardubicích postavit nové sídliště, počítá se zelení, jezírkem, i náměstím. Město se chce s námitkami připojit ke stavebnímu řízení.

Sídliště U Červeňáku. Stavbu nové čtvrti chce developer zahájit v západní části území již příští rok | Foto: BlackBird Real Estate

Sídliště, které má během příštích deseti let vyrůst na brownfieldu v blízkosti přírodní lokality Červeňák v Pardubicích už má konkrétnější podobu. Developer tak zareagoval na silnou vlnu kritiky, která se proti projektu vzedmula. V místě, kde do 90. let sídlilo železniční vojsko, firma slibuje moderní zástavbu, v níž najde nové kvalitní bydlení v průběhu příštích let několik tisíc Pardubáků.