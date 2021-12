OBRAZEM: Někdo ji shodil do kolejí. Žena má po náročné operaci v noze osm šroubů

Představitelé města v pondělí rozhodli o tom, které typy služeb se tam po opravě vrátí a které dostanou stopku. „Nově si tam lidé budou moci dát kávu nebo zajít do kadeřnictví. Činnost naopak ukončí obchodys oblečením nebo elektronikou,“ informoval náměstek brněnské primátorky Petr Hladík.

Budoucí skladba obchodů v Myší díře:



* noviny, tabák, květiny, dárkové předměty, zásilkovna

* potraviny (pouze malého rozsahu)

* rychlé občerstvení - káva, pečivo, nápoje, bagety, oříšky, cukrovinky

* služby - klíče, kadeřnictví, čistírna, nehtové studio, servis mobilů

* informace o městě - turistické informační centrum, předprodej dopravního podniku

* obchodní jednotky - móda, parfumerie, knihy



Zdroj: město Brno

V podchodu mohou v budoucnu lidé nově získat také informace o městě. V úvahu totiž připadá zřízení pobočky informačního centra nebo předprodeje jízdenek městské hromadné dopravy.

S rekonstrukcí Myší díry chce vedení magistrátu začít co nejdřív. Nejprve ale pracovníci kanceláře městského architekta musí vytvořit projektovou dokumentaci, První etapa opravy může být hotová do konce příštího roku, případně poloviny toho dalšího. „Záleží, jak budeme rychlí v projektování, v povolování, potažmo při samotných pracích,“ upozornil Hladík.

Změny trvající zhruba rok se zásadně dotknou stánkařů. Jejich prodejny musí zmizet, i tak ale s opravou prostoru souhlasí.

„Nájemci ale nemají jistotu nebo pravděpodobnost pokračování svých stánků po rekonstrukci. Nikdo teď neví, kdo a jak poté vybere, kdo tam může prodávat a kdo ne,“ upozornil Tomáš Uher, který stojí za nedávno vzniklou iniciativou pro záchranu brněnského podchodu. Její součástí je i petice, kterou v papírové verzi ke včerejšku podepsalo více než šest a půl tisíce lidí.

Jedinečný pohled. Pardubický zámek po dvou letech zpřístupnil rytířské sály

O nejnovějším rozhodnutí jednali v úterý zástupci iniciativy a Brna. Právě spuštění dialogu mezi městem a stánkaři bylo jedním z cílů iniciativy.

Ztráta jedinečného koloritu

Názory mezi lidmi na úpravu povolených typů služeb a zboží se liší. Například podle Michaely Beranové přijde Myší díra o svůj kolorit. „Připadá mi to jako snaha přeměnit už léta zažité. Lidé jsou zvyklí na to, co tam je už dlouhé roky. Mají to tak nechat i v budoucnu,“ myslí si.

Brňanka Veronika Paceltová připomněla, že podchod je po výstupu z vlaku často to první, co turisté v Brně uvidí. „Myslím si, že snad bude mít konečně trochu úroveň. Vidím změnu k modernějšímu prostředí a snad lepší využitelnost nabízených služeb než dosud," reagovala.

Vlastnické právo na podchod získalo Brno loni v červnu. Dlouhodobě je v soudních sporech s firmami pronajímajícími stánky. Náměstek Hladík je ale v tomto ohledu optimistou. „Doufám, že už tam právní spory nejsou a že to bude předáno městu k 1. lednu, respektive k 31. prosinci," prohlásil.