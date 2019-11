Ta má stát necelých dvacet milionů korun. „Dělníci pokáceli stromy za promítacím plátnem a strhli původní objekt, kde byla pokladna. V nové budově počítáme se zázemím pro účinkující. Budou tam také veřejné, bezbariérové toalety pro návštěvníky kina. Část prostor využijeme jako sklad,“ uvedl vedoucí boskovického kina Tomáš Marvan.

Na jaře přijde na řadu rekonstrukce promítacího plátna. Vše má být hotové do června, kdy začne promítací sezona. „Chtěli jsme opravy urychlit a proto jsme zbývající práce spojili do jedné finální etapy,“ poznamenal boskovický místostarosta Lukáš Holík.

Do rozsáhlé opravy letního kina už Boskovičtí v posledních letech investovali několik desítek milionů korun. „Příští rok už bude kino kompletně opravené. Otázkou zůstává jeho zabezpečení. Tam ještě není rozhodnuto. Zda areál celý oplotit a uzavřít nebo ho nechat přístupný. Možná by stačily jen kamery. Ještě to musíme vyhodnotit. Kino je totiž součástí volně přístupného parku,“ dodal Holík.

Nová digitální technika

Město před časem investovalo také dva miliony korun do nové digitální techniky. Nového projektoru a dalšího příslušenství. Tuto techniku si museli Boskovičtí dosud půjčovat a výrazně jim to tak zkrátilo dobu promítání.

Letos promítali ještě v září, což se promítlo v návštěvnosti. „Za letošní rok jsme měli nejvyšší návštěvnost mezi letními kiny v celé republice. Jenom na filmové projekce dorazilo šestnáct tisíc lidí. Další tisíce pak na koncerty, slavnosti a další kulturní akce,“ dodal Marvan.