V dotčené lokalitě zatím neplatí výškové limity, podle opozice tím stavba olomouckého „mrakodrapu“ dostala zelenou. Na pondělním zasedání zastupitelstva se o připravované změně územního plánu dlouho diskutovalo, protože měly být nastaveny výškové limity pro stavby v ochranném pásmu městské památkové rezervace.

Nejdříve měli zastupitelé projednat vypořádání námitky, kterou město podalo v rámci územního řízení vůči výšce budovy Šantovka Tower. Stavební úřad se s ní vypořádal a zastupitelé měli vzít jeho rozhodnutí na vědomí a přijmout.

„K tomu ale při hlasování chyběl dostatečný počet hlasů. Pro přijetí vypořádání bylo jen 22 z celkem 45 zastupitelů. Kvůli nepřijetí vypořádání tedy nebyl projednán ani následující bod, kterým byla změna číslo II územního plánu,“ sdělil mluvčí města Michal Folta.

Mrakodrap už má zelenou?

Výškové limity v dotčené lokalitě, která je v ochranném pásmu městské památkové rezervace, tak stále nastaveny nejsou. „Šantovka Tower prošla v tajném hlasování o jediný hlas,“ uvedlo na facebooku opoziční hnutí ProOlomouc s tím, že výšková budova tím dostala zelenou.

Investor, kterým je společnost SMC Development, už v minulém týdnu na „mrakodrap“ získala zatím nepravomocné územní rozhodnutí a je o krok blíže stavebnímu řízení i stavbě samotné.

Morávek: Šanci dotáhnout to do konce

Předseda představenstva Richard Morávek předstoupil v pondělí odpoledne před zastupitele a připomněl, že město podepsalo v roce 2010 smlouvu o spolupráci. „Lokalitu řešíme už páté volební období. Rád bych, abychom dostali šanci dotáhnout celý projekt do konce,“ poznamenal Richard Morávek a odmítl, že by Šantovka Tower měla nenávratně poškodit panorama města.

Na zastupitelstvu se také řešilo, zda-li by město investorovi muselo platit vzniklou škodu. V minulosti vypracoval v této záležitosti odborné posudky advokát Petr Konečný. „Rozhodoval by o tom soud. Nedokážu odhadnout, jaký by byl výsledek. Riziko tady je, problém nastat může. Do jaké míry se ale neodvažuji odhadnout,“ upozornil zastupitele Konečný.

Město jako účastník územního řízení na Šantovka Tower se může proti územnímu rozhodnutí odvolat. Zda-li to udělá, zatím není jasné.

„K podání odvolání v rámci územního řízení se bude vyjadřovat rada města na svém zasedání 25. června. Další kroky jsou možné také ve stavebním řízení,“ sdělil primátor Miroslav Žbánek s tím, že v situaci, kdy neplatí výškové limity se město bude o dalším postupu radit s právníky.

Úřad územního plánování připraví nové znění návrhu změny Územního plánu v lokalitě Šantova.

Spor o panorama

O výstavbě a podobě výškové budovy Šantovka Tower se v Olomouci diskutuje mnoho let. Stavba má své obdivovatele i odpůrce. Proti stojí někteří památkáři a další odborníci, protože by podle nich poškodila historické panorama Olomouce.

Developer to ale odmítá a upozorňuje na to, že město se ke spolupráci s ním zavázalo smlouvou z roku 2010. Budovu už „přesunul“ na jiné místo tak, aby byly dodrženy odstupové vzdálenosti od okolních domů.