Nový rok začne v Českých Budějovicích ohňostrojem. Poprvé po deseti letech.

ilustrační foto | Foto: archiv

První večer v novém roce můžete strávit jinak než v posledních deseti letech. Do Českých Budějovic se totiž vrací novoroční ohňostroj. Město za podívanou zaplatí 200 tisíc korun a organizátoři podle mluvčí magistrátu Jitky Welzlové věří, že by se tak mohlo dít pravidelně.



Akci zajišťuje českokrumlovská firma Theatrum pyrotechnikum, díky níž se nebe pravidelně rozzáří na Slavnostech pětilisté růže. Českobudějovický magistrát podle pyrotechnika Zdeňka Štěpánka zadal požadavek, aby podívaná byla spojena s hudbou. A to za doprovodu skladby Vltava Bedřicha Smetany.



Podle Hany Rynešové z odboru kultury ohňostroj tematicky zahájí další rok připomínající významný milník české historie. „Budeme si připomínat rok svobody – třicet let od sametové revoluce,“ vysvětluje. Podívaná potrvá až třináct minut.



„Snažíme se, aby to byl pro diváky nezapomenutelný emotivní zážitek,“ slibuje Zdeněk Štěpánek, který na dálku odpálí ohňostroj od hvězdárny. Lidé ho budou moci sledovat ze Sokolského ostrova. „Budou tam i nové věci, které Budějovice ještě neviděly,“ láká. Čekají vás klasické římské svíce, kulové pumy, kombinované baterie od menších po největší do výšky až 75 metrů. „Šlo by to ještě výše, ale Nový rok bývá spojen s mlhou. Nechceme, aby z toho lidi nic neměli,“ vysvětluje pyrotechnik, který ohňostroj odpálí v 18 hodin. Jeho společník bude odpalovat v Blatné.





Novoroční ohňostroje

- 17 h náměstí J. A. Komenského Blatná

- 17 h náměstí Míru Jindřichův Hradec

- 18 h Masarykovo náměstí Třeboň

- 18 h nad Otavou Strakonice

- 18 h Velké náměstí Strakonice

- 18 h Protivín

- 18 h Sokolský ostrov České Budějovice