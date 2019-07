Podle místních o úpravu linky, která od konce června projíždí ulicemi Nadační, Duhová a Renčova, kde také obsluhuje nově zřízenou zastávku, stála jen malá skupina lidí, zatímco většina byla proti. „Původní trasa, podle které se minibus otáčel v Nadační, lidem vyhovovala a byla dostačující. Nové zastávky zbytečně zabírají parkovací místa a autobus nám dělá hluk přímo pod okny. Přitom to lidé mají na zastávku tramvaje pěšky jen kousek,“ uvedl Karel Pokorný.

Se stížnostmi nesouhlasí řečkovický místostarosta René Černý. „O změnu trasy jsme dopravní podnik požádali právě kvůli ohlasům od místních, není to naše vymyšlená iniciativa. Navíc je na závěry o prospěšnosti úprav po necelém měsíci od jejích zavedení zatím velmi brzy,“ řekl.

Řečkovičtí radní navíc podle něj obdrželi na novinku jen dvě nesouhlasné reakce. „Takové množství není v kontrastu s počtem lidí, kterých se situace dotýká, statisticky významné,“ dodal.

Názory místních na novinku mapují také zástupci Dopravního podniku města Brna. Kritika od nespokojených lidí je podle nich unáhlená a neobjektivní. Nová trasa podle nich prospěje širšímu okolí. „Odpůrci si musí uvědomit užitek změny pro celé sousedství. Trasa, která je průjezdná a vozy se v ní nemusí otáčet, je pro dopravu vždy výhodnější,“ uvedl provozní ředitel podniku Jan Seitl.

Spor o dopravu v Žabovřeskách

Podobný spor o hromadnou dopravu řeší lidé už několik let také v Žabovřeskách. Některým místním totiž schází zastávka linky 68 v Březinově ulici. Podle nich i představitelů městské části by pomohla zejména starším lidem z okolí, kteří nyní musejí chodit do kopce na náměstí Míru.

Stanoviště mělo vzniknout již loni na jaře, jeho výstavbu však zbrzdily protesty některých obyvatel. „My ale věříme, že je jeho vznik opodstatněný a podporujeme projekt výstavby,“ sdělila starostka Lucie Pokorná.

V současnosti je zřízení zastávky Březinova stále ve fázi stavebního řízení. Mohou za to odvolání odpůrců, mezi které patří například místní spolek Pohoda bydlení. „Zastávka zhorší provoz a zvýší hluk i míru zplodin,“ uvedl před časem předseda spolku Viktor Šťovčík.

Podle zástupců Brněnských komunikací jsou obavy přehnané, přestavba ovlivní průjezd ulicí minimálně. „Uděláme jen nezbytné úpravy a doplníme také přechod pro chodce,“ popsala mluvčí společnosti Vladimíra Navrátilová.