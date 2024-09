Podle starosty Nové Vsi Tomáše Lefnera právě dochází k likvidací následků povodně zejména v severní části obce, odkud se stále odčerpává voda, která zůstala v sevření ulic Mariánskohorská, Ruská a 28. října. „Daří se nám odčerpávat vodu v průměru 40 centimetrů za den v tom nejhlubším místě. Já tipuji osobně, že je tam kolem metru a půl vody. Do čtyř dnů bychom to mohli odčerpat, ale na druhou stranu uvidíme, do kdy budeme moci čerpat velkoobjemovými čerpadly. Postupně zpřístupňujeme místa, kde lidé dojdou do domu suchou nohou,“ upřesnil starosta Nové Vsi. Podle mluvčí HZS MSK Kamily Langerové se díky čerpání vody za pomoci vysokokapacitních čerpadel minutově odčerpává 250 tisíc litrů vody.

Povodeň v Nové Vsi zaplavila například i úřad, kulturní dům či tělocvičnu. Jeden úsek ulice Bartošova je stále z části zaplaven vodou, stejně jako některé domy v okolí. Většina místních obyvatel se však stihla evakuovat ještě před zatopením severní části obce. „Vyhlásili jsme samovolnou evakuaci, valná část občanů uposlechla a odešla až na tři výjimky, pro které jsme se vraceli na lodích. Většina obyvatel odešla k příbuzným nebo známým a někteří využili i evakuační centrum na Černé louce,“ řekl Lefner.

close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Zatopená městská část Nová Ves, 23. září 2024, Ostrava.

Nová Ves se během neděle 15. září zcela evakuovala hned poté, kdy Odra vystoupala na hranici protipovodňové hráze, která zde byla vytvořena. Kvůli trhlinám v hrázi se do Nové Vsi navíc vylila i řeka Opava a desítky domů se ocitly pod vodou. Povodeň postihla Novou Ves především v severní části, což pobouřilo některé z místních a na sociálních sítích se začaly objevovat nenávistné komentáře, které se týkaly zejména zatarasení podchodu pod ulicí 28. října, jenž zachránilo další část obce před vodou.

„Musíme chránit životy, zdraví a majetky. Životy a zdraví se nám dařilo chránit a proto jsme postupně zabraňovali dalším škodám. Takže když už se nám podařilo alespoň provizorně ucpat ten propustek, kterým ta voda zaplavila tu severní část obce z Osady, tak tam ty zábrany nevydržely. Byl tam velký proud vody, který je zlikvidoval. U podchodu pod ulicí 28. října se nám to ale podařilo udržet. Tudíž místo toho, aby nám někdo nadával, tak by měl konečně ty kluky někdo začít chválit,“ řekl starosta, který obdržel během záplav i výhružky. „Do očí mi nikdo nic neřekl. Docházelo k napadání mé osoby s tím, že mě zabijí nebo že mi vypálí dům. Chápu, že je ovládly emoce, ale už to bylo za hranou. Proto mlčím a nehodlám to řešit. Nicméně vím, kdo ty výhružky vyřkl,“ dodal starosta.

Zájemci mohou přispět městské části i na transparentní účet na pomoc postiženým: 12683822/0800

Zasaženým obyvatelům, kteří už začali s odklízecími pracemi, pomáhají rodiny, známí nebo dobrovolníci. „Byli se nás ptát z ADRY, jestli nebudeme chtít pomoct, ale zvládáme to zatím s rodinou a kamarády. Hodně se nám ozývali i známí, že se kdyžtak máme ozvat,“ uvedl obyvatel Nové Vsi David Hercik, který bydlí s jeho přítelkyní v rodinném domě, jenž byl zaplaven až po přízemí.