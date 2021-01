Podle předsedy spolku Česlava Ulricha chtěli projekt představit místním a vyvolat diskuzi. „Vítáme, že se majitel rozhodl do přestavby investovat, nicméně nás zajímá dopad těchto úprav. Pro obyvatele nově zbudovaných bytů má na střeše domu vzniknout pětatřicet parkovacích míst. Příjezd a výjezd z parkoviště na střeše budovy je v návrhu řešen výtahem z ulice Vážného. Při čekání aut může ale docházet k ucpání ulice kolonou několika aut čekajících na parkování na střeše,“ obává se Ulrich.

Kriticky vidí současný projekt i někteří místní, většina by místo nových bytů radši dům nabídla k využití drobným podnikatelům. „Je fakt, ze si objekt zaslouží rekonstrukci, ale co takhle tam dovybavit pasáž a do nástavby dát jen parkovací místa? Chybí tu například papírnictví, zverimex, nějaké centrum pro volnočasové aktivity jako family point a podobně,“ komentovala na sociální síti Tereza Kniežová.

Starosta městské části Marek Viskot upozornil, že přestavba polyfunkčního domu Vysočina je projekt soukromého investora. Radní mají jen omezené možnosti do něj zasáhnout. „Projekt posuzuje stavební úřad, nikoliv volení zastupitelé. Můžeme k němu akorát podat námitky, ale i ty musí být podložené a odůvodněné,“ řekl.

Jednu námitku do stavebního řízení už starosta podal. Týká se technického řešení výjezdu z plánovaného parkoviště, který má být v blízkosti přechodu pro chodce před budovou základní školy v Uprkově ulici.

V případě vzniku bytů na úkor služeb starosta uvedl, že navrhovaná stavba je svým projektem v souladu s platným územním plánem. „Jde o tak zvanou plochu smíšenou, zjednodušeně řečeno zde má být zástavba kombinující byty i nebytové prostory. Pokud investor dodrží podmínky územního plánu, stavebního zákona a má kladná stanoviska dotčených orgánů, stavební úřad musí stavbu povolit. Není to na nějaké libovůli,“ dodal Viskot.