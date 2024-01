Petici poslal Joshua Janů na podatelnu městského úřadu prvního ledna. „Od té doby jsem se na stránky Žďáru průběžně koukal, jestli se odpověď objeví. Že ji nahráli ve čtvrtek mi však uteklo. Budu si to muset prvně lépe nastudovat,“ zareagoval bezprostředně autor petice.

Joshua Janů dodal, že ještě doufal v přepracování vizuální identity. „Není ještě všude natištěné a ne všechny propagační materiály jsou ve výrobě. Navíc se má logo objevit i na různých organizacích města. Myslel jsem si, že s tím ještě něco půjde dělat,“ řekl. Město však ve středu zároveň ukázalo, jak pěticípá hvězda ovlivní loga knihovny, městské policie či regionálního muzea.

Novým symbolem Žďáru je zelená hvězda. Lidé se hádají, jestli je to dobře

Podle Joshuy Janů bylo cílem petice i to, aby se zastupitelé do budoucna zamysleli. „Toto se snad povedlo. Kdybych já sám byl zastupitelem a nevěděl, že se něco takového chystá, byl bych naštvaný,“ poznamenal. Svůj podpis připojovali lidé k protestům celkem dva měsíce.

Mezi těmi, kteří k protestu připojili svůj hlas, patří například Ladislav Bárta ze Žďáru. „Vadí mi, že se ve městě změnilo něco, co fungovalo a co tady bylo zavedené. Se starým symbolem se dalo lehce identifikovat. Odkazoval na Zelenou horu, což je to nejceněnější, co ve Žďáře máme. Každý pochopil, o co jde. Nepotřeboval k tomu několikastránkové vysvětlení. Pokud chceme odkazovat na svou historii, tak bychom se nesměli pouštět na tenký led jednoduchosti,“ popsal svůj názor Bárta.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Pacienty dovezou do novoměstské nemocnice rychlé a pohodlné sanitky, podívejte

Zdroj: Nemocnice Nové Město na Moravě