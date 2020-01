Více než osm let poskytoval někdejší Hotel Metuje služby seniorům. Nyní jeho provozovatelku Marcelu Hrubou dohnala nesmlouvavá legislativa, a penzion, v němž nyní žije přes šedesát seniorů, se bude v polovině března zavírat. A možná že i dříve.

Někdejší Hotel Metuje fungoval posledních osm let jako domov pro seniory. Více než šest desítek klientů se ale bude muset stěhovat. | Foto: Deník/ Jiří Řezník

Nemají registraci tak musí končit

Problém je v tom, že soukromé zařízení Domov seniorů Metuj poskytuje ubytování a péči seniorům bez udělené registrace k poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem o sociálních službách. Za absenci tohoto oprávnění už soud uložil organizaci před čtyřmi lety pokutu ve výši 250 tisíc korun. Po maratonu odvolávání přišel v prosinci definitivní hřebíček do rakve. „Krajský úřad mi krátce před vánočními svátky oznámil, že s námi zahájí další správní řízení o udělení pokuty za poskytování nelegálních sociálních služeb,“ říká ředitelka zařízení Marcela Hrubá, že tento krok neoddálila ani její snaha naplnit podmínky k udělení registrace. Mezi ně patřily například stavební úpravy, ale ty se v termínu do konce roku 2019 nepodařilo dokončit, a ani žádost o prodloužení termínu nebyla na kraji vyslyšena. „Pak nám sice termín na dokončení stavebních úprav prodloužili, ale správní řízení o pokutě přesto zahájí – a to byl ten důvod, proč jsem se rozhodla penzion zavřít,“ vysvětluje Marcela Hrubá, že čtyřmilionové náklady na rekonstrukci doplněné další pokutou by bylo nestravitelné sousto.