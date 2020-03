Ministerstvo zdravotnictví aktivovalo pandemický plán. Potvrzená nákaza koronavirem Covid-19 v Praze a Ústí nad Labem však zásadně poznamenala i nařízení v našem regionu.

Některé okresní nemocnice zakazují návštěvy pacientů, na pozoru jsou zejména v domovech důchodců, kteří jsou nejohroženější skupinou.

„K zákazu jsme nepřistoupili, rodinné příslušníky však žádáme, aby návštěvy v našem domově omezili,“ řekl Deníku ředitel Domova Slunečnice v Porubě Radek Baran a odkázal na upozornění na webových stránkách domova. Tam se píše:

„Vzhledem k tomu, že senioři jsou jednou z nejohroženějších skupin tohoto onemocnění, vás žádáme, abyste zvážili, zda je vaše návštěva opravdu nezbytná.“ Podobně na výskyt koronaviru v Česku reagují i další zařízení. Nemocnice v Ostravě, na rozdíl od některých okresních, však návštěvy prozatím nezakazují.

AKTIVOVALI ZDRAVOTNÍ ÚSTAV V OSTRAVĚ

Obecná doporučení pro obyvatele Moravskoslezského kraje se nijak nezměnila. Nedoporučuje se jim cestovat do Itálie a Jižní Koreje, naopak se připomíná nutnost zvýšené dezinfekce rukou.

„Jediné, co se změnilo, je to, že testované vzorky už nebudeme vozit do Prahy, ale s okamžitou platností je vyšetřuje Zdravotní ústav v Ostravě,“ řekla Deníku ředitelka Krajské hygienické stanice v Ostravě Pavla Svrčinová. Vyšetření vzorku trvá stejně jako v Praze čtyři až pět hodin, odpadne však nutnost opakovaného převozu a s tím související ztráta času.

„Z rozhodnutí ministerstva zdravotnictví a na základě evropského nařízení se vyšetřovalo pouze v národní referenční laboratoři v Praze, s výskytem prvního případu koronaviru u nás však bylo dáno svolení k zahájení testování vzorků v Ostravě,“ vysvětlila Pavla Svrčinová.

Do sídla ostravského zdravotního ústavu hned dnes odcestoval jeden vzorek z Opavy a v podvečer tam dorazily také vzorky čtyř lidí z Fakultní nemocnice Ostrava.

MĚŘENÍ TEPLOTY NA PRACOVIŠTI

K preventivním opatřením přistoupili i v některých provozech. Například ve firmě Carmel Auto z ostravských Radvanic začali zaměstnancům preventivně měřit teplotu. Souvisí to patrně s případem ženy, která po návratu z Itálie zamířila do práce, načež byla poslána do čtrnáctidenní domácí karantény. „Když jsem dnes odcházela z práce, naši team leadeři všem zaměstnancům měřili teplotu. I v průběhu dne nás obcházeli. Ale možná to byla jen reakce na to, že ve firmě máme i spoustu asiatů,“ řekla Deníku zaměstnankyně, jež se představila jako Lucie Krysková.

K TÉMATU

Z ostravských nemocnic…

„Situaci monitorujeme a budeme dbát i na doporučení krajské hygienické stanice či ministerstva zdravotnictví, ale zatím zákaz návštěv nevyhlašujeme.“

Petra Petlachová, mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava



„Veškerý personál byl proškolen, jak postupovat v případě pacientů podezřelých z nákazy koronavirem, a jsme vybaveni ochrannými pracovními pomůckami.“

Radka Miloševská, mluvčí Vítkovické nemocnice



„V nemocnici je pravidelně prováděná plošná dezinfekce, a to každý den, ve vybraných provozech i třikrát denně. Prostory, kde nebyly dávkovače dezinfekčních prostředků na ruce, jimi nyní dovybavujeme.“

Andrea Vojkovská, mluvčí Městské nemocnice Ostrava