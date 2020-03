První ze tří letošních výluk kvůli výměně pražců na lince C pražského metra měla proběhnout o Velikonocích. Vedení dopravního podniku však rozhodlo o přesunutí plánovaných prací až na podzim. Zvolen byl listopadový termín od soboty 14. do úterý 17. listopadu.

DPP přistoupil k tomuto odkladu, aby více nekomplikoval již zavedená mimořádná opatření v souvislosti s epidemií koronaviru Covid-19 a chce podle mluvčí Anety Řehkové tímto krokem také předejít hromadění cestujících v náhradní autobusové dopravě.

Výměna dřevěných pražců ze sedmdesátých let za nové betonové postupně probíhá již několik let. Některé z původních pražců za léta seschly a tím se oddělily od podkladního betonu. Menší část zase kvůli vlhkosti, prosakující do tunelu, začala trouchnivět. Postupná výměna tak zajistí větší bezpečnost i komfort provozu.