Částečnou rekonstrukcí projde rozhledna na Tanvaldském Špičáku. Návštěvníci se po mnoha letech dočkají nového vzhledu věže. Úprava čeká schodiště, okna, střešní krytinu a ochoz. Oprava bude probíhat za provozu a přijde na pět milionů korun.

Rozhledna na Tanvaldském Špičáku na snímku z roku 2018 | Foto: Deník/Jan Sedlák

S rekonstrukcí by se mělo začít příští rok na jaře nebo na podzim, tedy v období, kdy je rozhledna uzavřená. „V projektu počítáme s výměnou střechy, oken, venkovního ochozu a vnitřního schodiště. To vše bychom měli zvládnout do začátku roku 2021,“ konstatoval Petr Bažant, marketingový specialista společnosti Ski Bižu, která působí ve zdejším sportovním areálu.