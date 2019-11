Ústecký dopravní podnik objednal celkem devět těchto kloubových hybridních trolejbusů, a to vůbec poprvé ve své historii. V polovině příštího roku totiž začíná rekonstrukce Benešova mostu a neprojede tudy ani MHD. Ústečané se na ně mohou těšit jako na vánoční dárek.

Jak vysvětlil mluvčí plzeňské firmy Michal Tobrman, nové trolejbusy Škoda 27 Tr mají trakční baterie a mohou tedy obsluhovat i linky bez trolejového vedení. To v případě Ústí znamená přejezdy Mariánského mostu kvůli dopravní obslužnosti Střekova. „Zpětné dobíjení baterie poté probíhá během jízdy na troleji. Samozřejmostí je klimatizace prostoru pro cestující i řidiče. Trolejbusy dodáme letos v polovině prosince,“ potvrdil.

Odezvy jsou pozitivní

Vozy dostaly upravenou verzi karoserie Solaris New Trollino, jež přitáhla pozornost Plzeňanů, především zdejšího zájmového spolku Plzeňské trolejbusy. Ten zveřejnil snímek ústeckého vozu během zkušební jízdy přes náměstí Milady Horákové na Slovanech. Fotografie vyvolala kladné odezvy. „Jak se mi tento facelift nelíbí, tak v tomhle laku to vypadá úchvatně,“ komentoval například Michal Sponner.

Naopak jistá kritika zazněla kvůli použití jedné hnací nápravy.

Druhý agregát by prý ale zakázku za 185 milionů korun dost prodražil. „On o ně ani není zájem. V republice jsme jediný podnik, který by je chtěl, ale to by znamenalo nejprve provést technický vývoj, a to by stálo dost,“ vysvětlila mluvčí ústeckého dopravního podniku Jana Dvořáková. Ředitel podniku Libor Turek doufá, že se nové vozy budou líbit i v Ústí. „Na linky je nasadíme určitě dřív než v polovině příštího roku. Přesně to ještě nevíme, jelikož bude nejprve potřeba, aby prošly technickými a bezpečnostními zkouškami, což dělá externí firma,“ dodal Turek.