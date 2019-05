Beach volejbal, nohejbal, korfbal a další sporty si budou moci zájemci zahrát na náměstí TGM v Prostějově. S novinkou přišla prostějovská radnice, která zde nechá zřídit plážové hřiště.

Startuje se 15. května a hřiště před muzeem bude k dispozici až do 9. června. „Přijde mi to jak fajn nápad. A docela by mě lákalo si na náměstí začutat. Asi zkusím přemluvit kamarády a vyrazíme," nechal se slyšet třeba Miroslav Nakládal z Prostějova.