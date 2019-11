Nově je delší trolejbusová trať linek 25 a 26, které dojedou až na zastávku Jírova. S tím souvisí i odlišná trasa autobusové linky 55. „V úseku povede od Bílé hory po Jírovu nově po trase od Vlkovy, přes zastávky Houbalova, Horníkova až na Molákovu a v severní části sídliště Líšeň tak doplní linku 78,“ uvedl provozní ředitel brněnského dopravního podniku Jan Seitl.

Krok však kritizují obyvatelé ulic, ke kterým nyní linka 55 zajíždět nebude. „Pro část Líšně se zhorší dopravní obslužnost. Už jsem měl desítky telefonátů od lidí, kteří si stěžují. Zlepšení se opravdu nepovedlo,“ vysvětlil starosta městské části Břetislav Štefan.

Pro další přepravu musí od zítřka obyvatelé například Bartákovy či Rotreklovy ulice třeba využít trolejbus nebo dojít až na zastávku Jírova. „Když budou třeba děti potřebovat do do staré Líšně, budou někde na Jírové přebíhat,“ obával se rozhodnutí na sociální síti třeba Ivo Braunšleger.

Líšeňský starosta Štefan vidí velký problém také v tom, že na změny v městské části nemohli reagovat v předstihu. „Vadí mi, že se nám nikdo o takových změnách neobtěžoval říct. Nevím, co máme aktuálně dělat,“ řekl.

Prodloužení trolejbusové trati kritizují i někteří lidé ze sousední městské části. „Může způsobit, že spoje budou nabírat větší zpoždění,“ řekl Jan Malíř, který žije na Vinohradech.

Díky jiným změnám ale podle něj získají tamní obyvatelé lepší dopravní spojení. „Zrušení linky 202 je škoda, ale na druhou stranu ji nahradí linka 27, která už pojede normálně. Trasu linky x27 zase nahradí linka 78, což je moc fajn,“ dodal.

Krokem reagoval dopravní podnik na podněty od Brňanů. „Zaznamenali jsme velký zájem místních obyvatel o zachování přímého spojení mezi Vinohrady a Dělnickým domem tak, jak jej zajišťovala výluková linka x27. Po pečlivém zvážení jsme upravili trasu linky 78 tak, aby tohoto spojení mohli naši cestující i nadále využívat,“ vysvětlil ředitel společnosti Miloš Havránek.

Změny, které začínají platit od soboty, se týkají také tramvajové linky 12. Některé její spoje totiž opět dojedou pouze do zastávky Geislerova. Původní režim se vrací také autobusové lince 57, jejíž základní trasa skončí na Tomkově náměstí. Prodloužené spoje dojedou až do zastávky Obřany, sídliště. Na jiné trasy si musí dát pozor také cestující linkami 58, 64, 68, 82 a 201.

Změny v dopravě

- 2, 3 Obě linky opět obsluhují celé své původní trasy a zastávky Vojenská nemocnice, Kuldova a Židenice, Stará osada obsluhují v jejich původních polohách.

- 12 Vybrané spoje linky jsou opět ukončeny již v zastávce Geislerova. Výstupní i nástupní zastávka těchto zkrácených spojů se nachází v ulici Porhajmově.

- 25, 26 Obě linky jsou ze zastávky Novolíšeňská prodlouženy po nové trati přes zastávky Bartákova a Rotreklova do smyčky Jírova. Ve východní části sídliště Líšeň tak nahradí linku 55. Část spojů je opět ukončena ve Vozovně Husovice.

- 27 Linka obnovuje provoz ve své původní trase mezi zastávkami Židenice, Stará osada ⇌ Vinohrady, Pálavské náměstí. V provozu je opět pouze v pracovních dnech.

- x27 Linka je zrušena. Je nahrazena obnovením provozu trolejbusové linky 27. Trasu Pálavské náměstí – Juliánov – Stará osada nově obsluhuje přetrasovaná linka 78.

- 55 V úseku Bílá hora ⇌ Líšeň, Jírova jede linka nově po trase a zastávkách Vlkova, Houbalova, Elplova, Horníkova, Podbělová a Molákova. V severní části sídliště Líšeň tak doplní linku 78.

- 57 Linka je v základní trase ukončena opět na Tomkově náměstí (nástupní zastávka ve směru na Lesnou v ústí ulice Valchařské). Část spojů ve špičkách pracovních dnů je prodloužena přes zastávky Karlova (pouze ve směru do Obřan) a Maloměřický most a dále po trase linky 75 až do zastávky Obřany, sídliště.

- 58 V úseku Dělnický dům ⇌ Židenice, nádraží se linka vrací na svou původní trasu přes zastávky Gajdošova, Stará osada a Kuldova.

- 64 V úseku Životského ⇌ Uzavřená se linka vrací na svou původní trasu přes zastávky Geislerova, Buzkova, Mošnova a Jílkova.

- 68 V úseku Vaňkovo náměstí ⇌ Náměstí Míru se linka vrací na původní trasu přes zastávku Lerchova (ukončení výluky).

-78 V úseku Elplova ⇌ Malá Klajdovka jede linka nově po trase a zastávkách Strnadova, Mikulovská, Bzenecká, Pálavské náměstí, Mutěnická, Bořetická a Čejkovická. Zajistí přímé spojení sídliště Vinohrady s Juliánovem, nyní zajišťované výlukovou linkou x27. Současně změna trasy zajistí lepší dostupnost zastávky Strnadova, kde je umístěna spádová pošta pro danou oblast.

- 82 V úseku Geislerova ⇌ Dětská nemocnice se linka vrací na svou původní trasu a znovu obsluhuje zastávku Vojenská nemocnice. I nadále pak v tomto úseku obsluhuje také zastávky »Francouzská a «Jugoslávská.

- N97, N99 Již od večerních výjezdů v pátek 29. listopadu 2019 se obě noční linky se vrací v úseku mezi zastávkami Stará osada ⇌ Hlavní nádraží na svou původní trasu přes zastávky Kuldova, Vojenská nemocnice, Tkalcovská.

- 201 Linka je ukončena ve své původní konečné Židenice, nádraží a vrací se na svou původní trasu jako před výlukou na Zábrdovickém mostu.

- 202 Na lince jsou zachovány pouze regionální spoje, které na území města Brna obsluhují zcela shodnou trasu a stejné zastávky jako linka 201 (vynechávají zastávky Vlčnovská, Mikulovská, Elplova, Horníkova, Podbělová).

- P3 Posilová linka v termínu 30. listopadu – 14. prosince 2019 zajistí v pracovních dnech posílení provozu na trase Stará osada – Jugoslávská – Česká – Konečného náměstí – Královo Pole, Červinkova.