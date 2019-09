V některých případech, například v Čápkově ulici, lidé viděli manuály pohozené venku. „U vchodů jsem je viděla mrsknuté na zemi společně s letákama,“ upozornila na sociální síti například Michaela Casková.

Tiskovina chybí podle zveřejněných stížností i lidem v ulici Veveří, Jana Uhra, Drobného či na Moravském náměstí. „Neřeknu, do těch okrajovek, kterých se to stejně netýká, ale do centra, těm, co se jich to týká, jste to mohli poslat,“ komentoval Tomáš Jelínek.

Situaci řeší úředníci odboru dopravy brněnského magistrátu. „Nejpozději v úterý odešlou dopis společnosti, která má zajistit tisk a distribuci manuálu, s žádostí o vysvětlení a nápravu,“ uvedl v pondělí mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.