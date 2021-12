Starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký (ANO) ale navrhl stažení tohoto bodu, což vyvolalo poměrně ostrou diskuzi, v níže nechyběly ani urážky některých aktérů.

Když starosta Kopecký navrhl stažení bodu číslo 7 z programu zasedání, ozval se místostarosta Ondřej Syrovátka (SZ). „Rád bych se ohradil proti stažení bodu číslo sedm, což je schválení vize Hückelových vil a respektive jejich další rekonstrukce, revitalizace. Stažení bodu je asi nejhorší možná varianta, která může nastat, protože je to bod, který vyplývá ze zhruba rok a půl trvající práce pana Radka Polácha, který byl jako koordinátor Hückelových vil pověřen právě zpracováním nějaké vize jejich další záchrany,“ uvedl mimo jiné Ondřej Syrovátka s tím, že přítomný Radek Polách, historik z Muzea Novojičínska, by mohl zodpovědět případné dotazy.

Neuvěřitelná proměna. Rozpadající se věž tvrze Tichá se podařilo zachránit

„Nepovažujeme to za správné a dokonce to považujeme za porušení nějakých dohod. Je třeba říct, že tento bod naplňuje jednak strategický plán města, který výslovně zmiňuje, že by město mělo usilovat o záchranu těchto dvou cenných objektů a zároveň vyplývá z nějaké koaliční dohody, kterou jsme schválili na počátku volebního období,“ doplnil Ondřej Syrovátka.

Bývalý starosta Nového Jičína, zastupitel Jaroslav Dvořák (ČSSD) v reakci řekl, že to, co předvádí současná koalice, je výsměch všemu. „Jeden člen vedení předloží nějaký bod a druhý člen vedení ho nechá stáhnout. Ještě se nestalo, aby někdo z koalice předložil nějaký bod na jednání a druhý ho rozporoval,“ uvedl Jaroslav Dvořák.

Starosta Kopecký mu oponoval, že má krátkou paměť, a to co se stalo v minulém volebním období, kdy někdo z koalice odešel, se může stát každému. Zastupitel Jiří Strejček si pak na adresu bývalého starosty Dvořáka přisadil, že tato debata by byla zbytečná, kdyby koalice v roce 2016 nekoupila Hückelovy vily jako PR hračku k senátním volbám.

Na to Jaroslav Dvořák reagoval jistým urážlivým výrazem, načež ho starosta upozornil, aby sprosté výrazy na zasedání zastupitelstva nepoužíval.

Chtějí zpřístupnit nejšikmější věž Česka. Vybírají na schody, zbývají poslední

Zastupitel Pavel Andrýsek (ČSSD) se přihlásil s tím, že by rád věc poopravil. „Slovo, které použil pan Dvořák, není sprosté, je to jeden z pojmů na stupnici mentálních schopností člověka. Je to výraz, který se v medicině běžně používá,“ řekl Pavel Andrýsek.

„Děkuji, pane doktore, ale taková slova na toto jednání opravdu nepatří. Jestliže se budeme titulovat touto stupnicí, začínající od lehké demence až po idiota a imbecila, tak si myslím, že toto není ta správná cesta,“ reagoval starosta Kopecký.

Ekonomická kalkulace chybí

Zastupitel Jaromír Radkovský vyjádření starosty podpořil a jako bývalý klinický psycholog poznamenal, že přítomní vyjádření Jaroslava Dvořáka mohou chápat jako nadávku. Zároveň sdělil k předložené vizi Hückelových vil, kterou by zastupitelé měli schválit, že je zpracovaná hlavně z pohledu historika a není v ní ekonomická kalkulace.

„Náklady na jednu vilu jsou zhruba 200 milionů korun a vůbec se neříká, kde se na to vezme. Myslím si, že dokud nebudeme mít zdroj financování, ať se to stáhne, pak se k tomu vrátíme,“ navrhl Jaromír Radkovský. Pro stažení bodu z jednání nakonec byla těsná většina zastupitelů.

Adamovské nádraží stálo 29 tisíc zlatých. Moderní podoba spolkne 834 milionů

Patrně v reakci na průběh zastupitelstva nedávno zástupci koaličních stran v Novém Jičíně vydali prohlášení v němž mimo jiné stojí: „Na základě jednání zástupců koaličních stran ANO, SZ/TOP 09, ODS a KDU-ČSL jednomyslně prohlašujeme, že se i nadále budeme v pohledu na Hückelovy vily řídit programovým prohlášením, a sice, že „budeme hledat cesty k záchraně Hückelových vil při vědomí, že celá akce musí směřovat k smysluplnému využití a udržitelnému financování.“

Hückelovy vily, nemovité kulturní památky České republiky, sloužily od roku 1945 jako dětská ozdravovna a pobočka novojičínské nemocnice. V 90. letech byl provoz ukončen, vily se staly cílem bezdomovců a zlodějů kovů.



V roce 2003 se stal vlastníkem vil Moravskoslezský kraj, který areál vil prodal v roce 2008 soukromému vlastníkovi. Od té doby nemovitosti velmi chátraly kvůli zatékání, nevětrání či dřevokazné dřevomorce.



V roce 2016 Hückelovy vily koupilo za 13,5 milionu korun město Nový Jičín, které doposud nechalo provést alespoň nutná opatření, aby nemovitosti dále nechátraly.