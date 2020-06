„Je to až do nebe volající,“ ozvývají se hlasy občanských demokratů. Například Alexandra Udženija, šéfka zastupitelského klubu ODS a dlouholetá místostarostka Prahy 2, v nedávném rozhovoru pro bulvární web se vyjádřila tak, že hlavní město vede „arogantní amatér“. Podle ní jsou „Piráti přisáti na pražský rozpočet jako novorozeně na prso.“

Opoziční zastupitelé tepají do koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) prakticky od začátku jejího fungování. ODS upozorňuje, že jako vítěz voleb byla při vyjednávání o vládě nad metropolí obejita. A že Hřib neřeší skutečné problémy, že Praha stagnuje. Skoro to vypadá, že si snad někteří občanští demokraté přejí návrat Adriany Krnáčové (ANO)…

„Budeme všichni společně a neustále poukazovat na nekompetentnost stávající pražského vedení a na to, že není možné ignorovat městské části a sílu, kterou ODS ve většinu městských částech má,“ uvedla Udženija, která měla s primátorem konflikt.

Řeporyjský starosta: Necháme si vnutit aktivistický styl?

Pražskou ODS zastupuje 16 starostů, přes 60 místostarostů a radních a více než dvě stovky zastupitelů jednotlivých městských částí i „velké Prahy“. Setkání politiků z Občanské demokratické strany iniciovala Renáta Zajíčková, starostka Prahy 5. Zajíčková tvrdí, že z kauzy kolem dopravního řešení Smetanova nábřeží – které prý částečně uzavřel primátorův Adam Scheinherr (Praha sobě) na truc kvůli výměně ve vedení Prahy 1 – se může stát „nebezpečný precedens“, protože nespokojenost občanů a firem bude mířit na radnice, ale „nesystematické a chaotické změny“ dělá magistrát. Proto chce (nejen) starostka Zajíčková, aby pražští radní začali s městskými části lépe komunikovat.

„Ve většině městských částí jsme silní a je jen na nás, zda si necháme vnutit aktivistický styl současného vedení Prahy a ponecháme naše voliče napospas zastrašování, utlačování a šikanování,“ přidal se řeporyjský starosta Novotný, jehož podle informací Pražského deníku nemuseli spolustraní ani moc přesvědčovat. I když protiruské postoje má s Hřibem společné, v tomto případě zůstal loajální ke značce ODS a chce magistrátu „vzdorovat“ společně s kolegy.

„Hřib a spol. jednají nekoncepčně. Nikomu nic neřeknou,“ stěžují si občanští demokraté. Nelíbí se jim, že Scheinherr rozhodl o změně režimu i nahrazení citybloků květináči a provizorní dlažbou ještě před mimořádným jednáním zastupitelstva, na jehož programu je i Smetanovo nábřeží – byť městskou radou odsunuté ze začátku jednání na konec.

„S městskými částmi komunikuji pravidelně a v mnohým případech i osobně řeším záležitosti, které je tíží a nedaří se jim je samotným vyřešit. Plán návštěv městských částí bohužel v jarních měsících narušil covid-19. Nicméně pokud má někdo ze starostů pocit, že by se mnou potřeboval cokoliv vyřešit, tak moje telefonní číslo je transparentně uvedeno na internetu a mohou se mi kdykoliv ozvat,"“reagoval Hřib.

Hřib: ODS se snaží zviditelnit

Zastupitel a radotínský starosta Karel Hanzlík označil jednání vedení Prahy za „bezprecedentní ohrožení svéprávnosti městských částí“. Pražská organizace ODS proto žádá Hřiba, aby lépe spolupracoval s radnicemi především v oblasti dopravy a parkování i financování městských částí. V tiskové zprávě se chlubí také podporou „stranické hvězdy“ – předsedy Senátu Miloše Vystrčila, jenž i přes čínské výhrůžky chystá návštěvu Tchaj-wanu.

„Výzva pražské ODS nezmiňuje žádný konkrétní problém, takže je zjevné, že se jedná jen o snahu o jejich zviditelnění. Připomínám, že každý měsíc je pravidelné setkání s vedením opozičních klubů ANO a ODS, což je vidět i mém veřejném kalendáři. Zástupci ODS a ANO se účastní i všech jednání Rady hl. m. Prahy. Problém opozice na magistrátu je bohužel v tom, že pouze politikaří, dělají obstrukce a věci 'na truc',“ uvedl primátor.

Nabízí se otázka, jak se nálada „antiHřib“ promítne do dění na Nové radnici. Některá média spekulovala, že ODS už dala oficiální nabídku k vládnutí se Spojenými silami, jejichž klub vede Jiří Pospíšil (TOP 09). Europoslanec a šéf pražské stranické buňky se netají, že s mnoha výtkami na adresu Pirátů a Prahy sobě souhlasí. Hřibův arogantní styl se už zajídá i některým koaličním zastupitelům. Případný návrh na odvolání primátora by na čtvrteční schůzi podpořilo zřejmě také opoziční ANO.

Pospíšil nechce „zběsilý útok“ na koalici

„Nebudu nic potvrzovat ani vyvracet,“ odpověděla mluvčí pražské ODS Lenka Mottlová na dotaz Pražského deníku, zda se zvěsti o námluvách s Pospíšilem zakládají na pravdě. „Opakovaně nabízíme spolupráci, jsme konstruktivní opozice. Jde nám o meritum věci, nechceme politikařit,“ dodala Mottlová. V 65členém zastupitelstvu má současná koalice většinu 39 hlasů. Na stejný počet by dosáhly ODS a Spojené síly (dohromady 27 mandátů) jen s dvanácti hlasy hnutí ANO. Vítězným občanským demokratům by údajně stačila „tichá podpora“, protože se nemohou dívat na to, jak si počíná v primátorské funkci.

Podle informací redakce navíc ani Pospíšil nechce žádný „zběsilý útok“ na Hřiba, navíc by muselo dojít k dohodě tří stran tak, aby případná změna vydržela až do konce volebního období. Jenže lídr uskupení Praha sobě, starosta „sedmičky“ a poslanec Jan Čižinský považuje stávající model za nejlepší pro Pražany. Proti ODS a ANO se vymezuje Čižinský už od komunálních voleb v roce 2018.

„Ohledně koalice na magistrátu jsem rád, že se všechny sporné věci řeší nyní primárně z věcného hlediska a daří se nalézat shodu,“ napsal Hřib Pražskému deníku