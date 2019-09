Ihned po jejím otevření přišel další problém, řidiči si stěžovali, že je do ní kvůli vysokému středu špatně vidět a je tak nebezpečná. Na objezdu čelili problémům i řidiči sanitek. „Kvůli vysokému prstenci uprostřed docházelo k tomu, že řidiči aut přehlédli vůz záchranné služby, kterému tak neumožnili plynulý průjezd,“ vysvětlil mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Aleš Malý.

Podle Policie České republiky se jednalo o pevnou překážku. „Technické podmínky k projektování okružních křižovatek stanoví, že ve středovém ostrůvku by neměly být pevné překážky. Betonovou zeď jsme za překážku považovali, proto jsme její odstranění požadovali,“ potvrdila policejní mluvčí Markéta Janovská.

Několik měsíců od otevření tak dělníci střed křižovatky rozkopali. Radnice nařídila betonovou zeď snížit, přestože podle města byla postavena v souladu s projektovou dokumentací. „Vznikl požadavek výšku prstence snížit z 90 centimetrů na 20, “ řekla mluvčí magistrátu Iveta Koubková.

Při stavebním řízení totiž nemusí dokumentace rukama policistů vůbec projít. „Ani v rámci stavebního řízení, ani při projednávání změny stavby před dokončením nebyla Policie České republiky seznámena se skutečností, že zde betonová stěna bude umístěna,“ doplnila policejní mluvčí.

Křižovatku kritizovali i doborníci

Kruhová křižovatka budila vášně nejen na sociálních sítích, ale i mezi odborníky. „Přirovnávám to k nábytku, máte truhláře, který udělá židli, na níž se sedí perfektně. Druhý udělá židli, z níž po chvíli bolí zadek. Stejně tak jeden projektant udělá kruhák, o kterém nevíte, a druhý udělá kruhák, který nejde projet,“ řekl pardubický projektant dopravních staveb Petr Novotný. „Je špatně posazený na osách komunikací a není to kvůli pozemkům. Střed je jako bariéra, za to by měl projektant vrátit autorizaci,“ dodal Novotný.

Na kruhový objezd si řidiči stěžovali i na setkání s náměstkem pro dopravu Petrem Kvašem, ten odpovědnost odmítl. „Byl vyprojektován v době, kdy jsem ještě nepracoval na radnici,“ řekl. V místě jsou i další problémy, výjezd sanitky například ústí do cyklostezky. „Nezřídka se stává, že vozidlům záchranky při couvání do garáží těsně za vozem projede nedočkavý cyklista,“ upozornil Malý.