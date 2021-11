Jak informoval tiskový mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán, došlo k tomu, že během usazení části mostku mezi pilíře kontrola odhalila scházející nátěr. „Po umístění první lávky z ocelové konstrukce jsme zjistili, že není provedená dostatečná ochrana protikorozní,“ vysvětlil.

Natírat nelze nad vodou

Tato závada nešla odstranit po usazení. „Speciální nátěr je potřeba, protože tyto konstrukce jsou vystaveny povětrnostním vlivům dlouhodobě, a protože ta oprava nejde provést přímo na místě, tak je zhotovitel po dohodě nechal znovu odvézt,“ přiblížil Hugo Roldán.

V lakovně budou části lávky donatřeny. „Dostane se jim požadovaného ochranného nátěru a vrátí se zpět nad jez,“ dodal.

Do svátků jsou zpátky

Na betonové pilíře se mají vrátit zpět do několika málo týdnů. Povodí Vltavy to chce stihnout do Vánoc. „Nátěr musí vyschnout a zrát, nějakou dobu potrvají práce i operace celá, určitě to bude ještě letos. Možná i před svátky,“ upřesnil mluvčí povodí.

V Budějovicích u Dlouhého mostu bude na Vltavě čtyři dny živo

Investorovi Povodí Vltavy s touto komplikací nevznikají žádné vícenáklady. „Stavba se neprodraží, nebude to mít vliv na rozpočet. Jde to na vrub zhotovitele, kterým je Metrostav, je to reklamovaná závada,“ vysvětlil.

Štěstí v neštěstí

Štěstí je podle Roldána, že se na nedostatek přišlo během umístění první části lávky. „Horší by bylo, kdyby už na místě byly všechny části konstrukce usazené,“ poznamenal s tím, že tak nemuseli opakovat všechny montážní práce a přepravovat dílo na pontonech.

Každý ze dvou dílů lávky 28metrové ocelové konstrukce se totiž skládá, ze tří části, které jsou na břehu spojeny a umístěny na pilíře. Nedostatečný nátěr našli při kontrolním dnu u první smontovaného dílu lávky. „Stejným způsobem ošetříme všechny díly před instalací,“ uzavřel Hugo Roldán.