Letošní medaile pro mistrovství světa v ledním hokeji v Praze a Ostravě jsou z křišťálového skla. Zrodily se v novoborském studiu Kolektiv Ateliers. Ty zlaté získali po nedělním finále se Švýcarskem hokejisté Česka.

Medaile pro hokejové mistrovství světa v Praze a Ostravě vznikly na Českolipsku. Konkrétně v novoborském studiu Kolektiv Ateliers | Video: Ladislava Sdrzallek

„Chtěli jsme znovu ukázat, že české sklářství patří k tradičním odvětvím naší země,“ vysvětlil šéf pražského organizačního výboru Petr Bříza. O křišťálové odměny se podělily týmy Česka, Švýcarska a Švédska.

O návrh medailí se postarala designérka Kateřina Handlová. „Medaile symbolizují ledovou plochu, dějiště hokejového utkání. Sklo pro nás bylo jasnou volbou z vícero důvodů. Mimo jiné proto, že by se do medailí měl propsat hokej a hostitelská země. Český křišťál je opravdu materiál, který je signifikantní k naší zemi a má velké jméno. Já sama jsem designérka skla, takže to byla jasná volba,“ popsala tvorbu návrhu.

Medaile vyrobilo studio Kolektiv Ateliers v Novém Boru. První fází výroby byl takzvaný fusing, kdy se mezi dvě skleněné tabule nasype soda a společně se spečou při teplotě 860 stupňů. Následovalo řezání na vodním paprsku. V další části bylo sklo po obvodu vybroušeno do přesného tvaru, vyleštila se horní plocha, na kterou se předkreslily a vybrousily ostré řezy.

Nakonec se na sklo nanesly technikou malování drahé kovy, které se posléze vypálily v peci za teploty 560 stupňů.

Jednoduchý a minimalistický design

Druhou část medaile představuje kovová obroučka, jež je vysoustružena z nerezové oceli a odkazuje k mantinelům, které ohraničují herní plochu. Na polotovar je vygravírován oficiální název šampionátu Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2024 a hotový rámeček je na závěr pokoven.

Handlová zdůraznila, že usilovala o jednoduchý a minimalistický design. „Chtěla jsem, aby to byla čistá a krásná věc,“ konstatovala.

Na svět přišlo 200 skleněných skvostů a celá výroba trvala zhruba tři měsíce. „Největší objem zabralo broušení, protože to se dělá ručně, každá medaile zvlášť,“ uvedl zakladatel Kolektivu Ateliers Michal Vlček.

A jak se k této prestižní záležitosti v Novém Boru dostali? „Někdy loni, v létě nám přišla poptávka do výběrového řízení, kterého jsme se zúčastnili. Měli jsme navrhnout design a nabídnout příslušnou cenu,“ zavzpomínal Vlček.