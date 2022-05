Cikrle stál v čele brněnské diecéze od roku 1990, loni po dosažení pětasedmdesáti let věku zaslal papeži Františkovi svůj abdikační dopis. Po jmenování nástupce se stává emeritním brněnským biskupem. Zároveň byl ustanoven apoštolským administrátorem brněnské diecéze, a to do slavnosti diecézních patronů svatého Petra a Pavla na devětadvacátého června. Právě tento den při bohoslužbě v katedrále svatého Petra a Pavla se nový biskup kanonicky ujme vedení.

Novinka vyvolala mezi jeho příznivci nadšené ohlasy. „Věřme, že krásná a mému srdci blízká Litomyšl získá brzy nového, alespoň z poloviny tak skvělého titulárního biskupa. A zde v Brně a okolí se budeme modlit a těšit,“ uvítal rozhodnutí na sociálních sítích třeba Ondřej Zahradníček.

Pavel Konzbul působil jako farní vikář v také Boskovicích a Svitávce na Blanensku, v Hustopečích u Brna, Starovičkách a jako excrurrendo administrátor ve Starovicích. Na oznámení reagoval na svém facebookovém profilu s humorem. „Tak Litomyšl přišla o svého titulárního biskupa, to mne mrzí,“ napsal.