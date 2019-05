Je to místo, nad kterým řada řidičů kroutí hlavou. Nachází se na rovince u Stříteže na krajské silnici II/360. Silničáři tam před týdnem zprovoznili opravený úsek. Jenže. Nový asfalt končí, pak jsou dva metry zfrézované vozovky v jednom jízdním pruhu a díry v silnici v tom druhém. Pak teprve pokračuje asfalt. Dopravní značka řidiče nabádá, aby jeli třicítkou.

„Proč to nezapravili, když dělali tu rekonstrukci silnice? Proč nenavazuje asfalt na asfalt?“ Ptal se v pondělí například Tomáš Říha, šofér náklaďáku, který převážel kontejner a odskočil si do bufetu u střítežské zastávky na svačinu. Projíždějící popeláři s kukavozem taky přibrzdili, co to šlo, aby sporné místo přejeli bez problémů.