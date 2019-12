Noční služba na Silvestra a navazující první lednový den jsou pro operátorky, záchranáře, řidiče a lékaře pražské záchranky nejvytíženější směnou celého roku. "Častou příčinou zranění je chybná manipulace se zábavní pyrotechnikou. Zatím nemáme hlášené žádné případy související s oslavami konce roku. Je to zatím běžná služba," uvedla kolem 18:00 mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová.

Tisíce lidí korzovaly mezi stánky s občerstvením na Staroměstském náměstí, kde již na pódiu nedaleko rozzářeného vánočního stromu začala silvestrovská hudební show. Na Staroměstské náměstí přilákal publikum doprovodný program, která zahájila dívčí rocková skupina The Apple hity jako I Love Rock'n'Roll, Smoke on the Water nebo I Was Made For Lovin\' You. Ke sváteční atmosféře přispívají na několika místech také pouliční hudebníci.

Stovky policistů i Golem

Na průběh oslav dohlížejí v centru města stovky policistů a strážníků. Uprostřed Václavského náměstí stojí jako tradičně zdravotnický kamion Golem, kde lze ošetřit až 12 lidí najednou. Během loňských oslav zdravotníci vyjížděli ke 166 případům, z toho deset bylo spojeno se zábavní pyrotechnikou a 13 s oslavami nového roku. Již po obědě začala na Václavském náměstí zasahovala odtahová služba. Na Nový rok zde platí z bezpečnostních důvodů zákaz zastavení. Majitelům vozů, kteří tento zákaz nerespektovali, se vstup do nového roku prodražil.

Silvestrovská představení uvedlo několik pražských divadel. Například Divadlo Kalich letos nabídlo dvě představení muzikálu Pomáda. "Diváci jdou na Silvestra do divadla s vědomím, že je to poslední den v roce a na jevišti bude uvolněná atmosféra a herci si dovolí občas nějaký ten žertík. A skutečně je to tak. Je to fajn zakončení roku a vždycky se na to těšíme," uvedl pro ČTK Roman Tomeš, který se představil v roli Danyho. "Jednou jsem si při Pomádě vzal na jeviště fotbalový míč, protože jsem věděl, že v hledišti sedí Milan Baroš, a vytáhl jsem ho z hlediště, aby se mi na něj podepsal. Těch zážitků je ale opravdu spousta," dodal.

Proti loňskému roku podle zjištění ČTK ubylo podvodů při urzových přepočtech. Kurz koruny za rok posílil zhruba o procento na 25,4 koruny za euro. Zatímco loni stánkaři cizincům, kteří si nevyměnili eura za koruny, zboží počítali v kurzu 22 korun za euro, letos to bylo minimálně 24 korun. Cena lahve sektu zůstala meziročně stejná na 250 korunách.