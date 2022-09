„To vše s důrazem na dlouhodobý rozvoj této oblasti v souladu se strategickým plánem obce,“ poznamenal František Brázda a vyzdvihl, že mezi 24 zakládajícími členy spolku jsou lidé, kteří se na záchraně bravantických zámků aktivně podílejí od července 2021, kdy nemovitosti získala obec Bravantice do svého majetku.

„Zdejší obyvatelé se do práce pustili s velkou vervou. Vznik spolku je jen dalším logickým krokem. Jako právnická osoba je partnerem obce, a kromě jiného má možnost čerpat dotace ze státního rozpočtu a získávat granty z fondů Evropské unie,” vysvětlil předseda pětičlenného výboru spolku, jehož místopředsedkyní byla zvolena Leona Pekáriková, pokladníkem Ivana Dlabajová a členy výboru jsou dále Pavlína a Štěpán Machů.

František Brázda pro Deník uvedl, že jako dobrovolníci se snaží řešit všechno podle toho, co je právě priorita. „Takže zatím nemůžeme říci, do čeho se pustíme jako do první věci, ale začneme sledovat různé výzvy a podobné možnosti, čímž bychom mohli řešit to nejnutnější, abychom zámky a areál nějakým způsobem alespoň zakonzervovali, aby nedocházelo k ničení vlivem povětrnostních podmínek. A také je samozřejmostí nějaká péče o zeleň, protože nečinnost předchozích majitelů se na objektech i bezprostředním okolí podepsala šíleným způsobem. Stala se z toho spíše skládka odpadu,“ poznamenal František Brázda.

Kromě záchrany zámeckého areálu se spolek chce soustředit také na vznik muzea a zámeckých expozic a na vybudování poznávacích stezek a relaxačních zón v okolí zámků i v jiných částech obce. František Brázda upozornil, že pro spolek je důležité také vytváření pozitivního vztahu dětí a mládeže k historii i současnosti obce. „Proto chceme posílit vazby se zdejší mateřskou i základní školou a prohloubit spolupráci s dalšími vzdělávacími institucemi, středními školami a univerzitami v tuzemsku i zahraničí,“ doplnil s tím, že spolek chce i nadále pořádat kulturní, sportovní, osvětové a společenské akce určené jak pro obyvatele Bravantic, tak pro širokou veřejnost.

„Pokračují brigády, takže pokud se najde nějaký dobrovolník, kdo půjde kolem a bude ochotný přiložit ruku k dílu, rádi ho provedeme zámkem a ukážeme, co je nutné udělat,“ doplnil s úsměvem František Brázda. Dobrovolné brigády se konají každou středu od 16 hodin.

Pokračovat budou rovněž komentované prohlídky, o které má veřejnost zájem. Začínají vždy v sobotu a v neděli ve 14 hodin na nádvoří, vstupné je dobrovolné. Prohlídku si lze domluvit na e-mailové adrese zamek@bravantice.cz, nebo telefonicky na tel. č. 556 417 052. Prohlídku mohou návštěvníci absolvovat i se psy.