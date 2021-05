"Já jsem se ho na to ptal a on říkal: Přivezu milion Sputniků a mám to tam všechno domluvený," citoval Seznam Zprávy, který zprávu o údajném handlu, kdy měl vicepremiér zvažovat výměnou za milionovou dodávku vakcín Sputnik V a pořádání summitu Biden - Putin v Praze utajení informací o podílu ruských tajných služeb na výbuchu muničního skladu ve Vrběticích, nejmenovaného Hamáčkova stranického kolegu.

Netolický se posléze k tomu, že nejmenovaným sociálním demokratem je právě on, přihlásil.

„O cestě vicepremiéra do Moskvy jsem neměl žádné informace předtím, než se objevily v médiích. Hádky a přestřelky s ní spojené mne mrzí. Myslím, že občané mají úplně jiné starosti než řešit tyto spory. ČSSD by se měla koncentrovat na volby," uvedl Chvojka.

Hlavním cílem setkání pardubického hejtmana s předsedou sociálních demokratů byla Netolického kandidatura do Poslanecké sněmovny a spolupráce na tématu místního rozvoje v rámci strany. "V rámci obecné rozpravy na úvod setkání mne pan předseda informoval o své cestě do Moskvy, která již v té době byla mediálně prezentována," řekl Deníku Martin Netolický.

Na schůzce se oba politici dohodli bezprostředně po nedávném sjezdu ČSSD. Kromě Hamáčka a Netolického se jí nikdo jiný neúčastnil. "Potvrdili jsme si její konání po oznámení mého odchodu z kandidátní listiny do podzimních parlamentních voleb," vysvětlil hejtman a někdejší místopředseda strany.

O údajně zvažované výměně dodávky vakcín za utajení kauzy Vrbětice ani podílu ruských tajných služeb na výbuchu v muničním skladu ve Vrběticích v té době Netolický nevěděl. "Toto téma nebylo v den naší schůzky nijak známé," sdělil Deníku. "Byl jsem v nevhodnou dobu na nevhodném místě," uvedl Netolický pro ČTK.

Na dotaz redakce, co jej nyní vedlo ke zveřejnění informace o schůzce s vicepremiérem Hamáčkem, hejtman sdělil, že reagoval na přímý novinářský dotaz. "A protože odmítám jakkoliv lhát, tak jsem popsal schůzku s Janem Hamáčkem tak, jak proběhla," uvedl. Na sociálních sítích se spekuluje, že to byl právě Netolický, který novináře ze serveru Seznam zprávy na úvahu o cíli Hamáčkovy cesty do Moskvy navedl.

"Zcela jakékoliv spekulace tohoto charakteru odmítám. Včera (v úterý 5. května - pozn. redakce) jsem byl kontaktován Jankem Kroupou na základě příspěvku pana Hamáčka na Twitteru, kde informoval 15. dubna o naší schůzce. Tato schůzka tak nebyla nijak tajena, o čemž jsme se i s Janem Hamáčkem domluvili, protože měla jasný závěr, že pokračuji jako odborný mluvčí strany pro regionální rozvoj," popsal Netolický Deníku.

Pardubický hejtman tvrdí, že se jej nijak jinak kauza netýká. "Odpovídat mají jiní, ne já," řekl Netolický ČTK. O žádný handl prý ale v Rusku jít nemělo. Hamáček plánoval, že v Moskvě vyjedná dodávku milionu ruských vakcín Sputnik V, s jejíž pomocí proočkuje Česko, a získá tím před podzimními volbami do Sněmovny voliče pro sociální demokracii.

„Obávám se, že celá věc nejvíce škodí České republice. Po dnešku, kdy se do toho vložil hejtman Netolický, musím velmi hlasitě protestovat proti tomu, aby se různé vnitrostranické spory, v tomto případě ČSSD, negativně promítaly do obrazu naší země v zahraničí, To mi jako poslanci velmi vadí,“ řekl Marek Výborný z KDU-ČSL.



„Celá kauza je naprosto nesrozumitelná, ve sněmovně jsme chtěli slyšet informace od ředitelů tajných služeb, nedozvěděli jsme se nic. Řekli, že nic říci nemohou, takže tu věc nedokážu jakkoliv komentovat, jde zatím o tvrzení proti tvrzení. Ale pokud by to, co se objevilo na Seznam zprávy byla pravda, tak je to jednoznačně na vyvození osobní odpovědnosti pana vicepremiéra Hamáčka,“ myslí si Výborný. „Zamotává se to čím dál více, pokud šlo opravdu o Sputnik, ten do teď registraci od EMA (pozn. zkratka Evropské agentury pro léčivé přípravky) nemá, ale ani si o ni nepožádal. Vakcíny bychom nemohli použít," dodal poslanec Výborný.