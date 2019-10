„Lidé vše nechávají na poslední chvíli. Bohužel musím zákazníky odmítat. Je jich moc,“ říká kominík Jiří Novák z Dolan, který denně musí odmítnout cirka pětadvacet žadatelů.

„Nejlepší doba na sjednání naší práce je mimo topnou sezonu. Tedy v létě. Čím déle člověk s pozváním kominíka otálí, tím déle se jej pak načeká,“ dodává kominík, jež denně zvládne vyčistit a zkontrolovat osm komínů a jeho kalendář je naplněn měsíc dopředu. Samotné vymetení komínu zabere zhruba patnáct až dvacet minut.

Tím ale práce strážců komínů nekončí. Musí se totiž zkontrolovat celá cesta, kudy kouř prochází: „Chceme vidět kotel či krb, které případně vyčistíme.“ I proto prý většina kominíků vyměnila klasický černý oděv za montérky. „Je to pohodlnější a praktičtější,“ vysvětluje kominík a dodává, že starobylý mundůr, tedy černý ohoz s bílou čapkou doplněný štětkou a koulí přes rameno, nyní využívá jen „stará garda“ nebo podvodníci, kteří objíždějí dům od domu a nabízejí své služby. Na tyto podvodníky, kteří však nejezdí jen v oděvu, který lidi nutí chytit se za knoflík a něco si přát, upozorňuje i Společenstvo kominíků ČR.

„V současné době evidujeme asi tři tisíce kominických živností. Mnohdy se však setkáváme s případy, kdy se lidem nahlásí kominík, který jim dá potvrzení na komín takřka z ulice a na komín nikdy nevyleze,“ říká mluvčí společenstva Petr Dušek a radí, jak si má člověk kominíka vybrat: „Rozhodně by měl kominík přijít na pozvání. Ne takový, který chodí od domu k domu. Pokud má člověk o jeho práci pochybnosti, měl by si vyžádat výuční list. V neposlední řadě je dobré podívat se na stránky buď Společenstva kominíků, nebo cechu.“

Tři popelnice sazí

Zatímco donedávna se kominické pomůcky příliš neměnily, na začátku milénia začal obrat. Komíny pro klasická kamna na pevná paliva se sice čistí stále stejně, ovšem začalo přibývat komínů vyvložkovaných nerezem či turbokotle s ventilátory: „Tam se člověk pořádně nepodívá. Na jejich kontrolu používáme zařízení na měření emisí a těsnosti komínu,“ dodává kominík Jiří Novák.

Jsou ale i případy, kdy jsou všechny štětky a koule nanic. A to když je cesta ke kouřovodu nepřístupná. V takových případech kominíci používají pomůcku doslova jako z výbavy Jamese Bonda - malou kameru.

„Před jejím použitím vyvrtám dírku o průměru 10 milimetrů, strčím tam kamerku a na monitoru sleduji, jak moc je komín zanesen,“ líčí kominík. Největší chybu podle něj dělají lidé, kteří se rozhodnou pořídit si novou dřevěnou podlahu nebo opravit střechu. Zapomínají totiž na to, že minimální vzdálenost dřeva od komínu je padesát milimetrů. Mnozí lidé si také kominíka pozvou, až když mají nějaký problém, třeba jim kouří kamna. „Často pak zjistím, že mají komín plný sazí. Někdy bývá zaneřáděný až do výšky tří pater,“ vzpomíná na občas velmi černou práci kominík a dodává, že takové množství sazí se taktak vejde do tří popelnic.

Pokud vznikne požár sazí v komíně, je nutno z blízkosti komínového tělesa urychleně odstranit všechen hořlavý materiál a požár ohlásit na tísňovou linku 150 případně 112. Hořící saze nikdy nehasit vodou, komín by mohl popraskat. Hasiči používají k sražení a uhašení hořících sazí v komíně převážně suchý písek.

„O provedené kontrole je kominík povinen vydat do deseti pracovních dnů písemnou zprávu, kterou majitel nebo provozovatel spalinové cesty prokazuje splnění stanovené povinnosti,“ informovala mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková a dodala, že v případě nedodržení těchto povinností hrozí majiteli nebo provozovateli sankční postih v případě fyzických osob až do výše 10 tisíc korun. V případě vzniku požáru pak až do výše 25 tisíc korun. V případě právnických a podnikajících fyzických se pak sankce může vyšplhat až na 100 tisíc korun.