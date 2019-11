O podobě okolí Mackovy hory by mohli rozhodnout lidé v referendu

O tom, jak by v budoucích letech mohlo vypadat okolí Mackovy hory v Novém Strašecí, by mohli nakonec rozhodnout občané v referendu. Na listopadovém zasedání zastupitelů bude uspořádání referenda požadovat Sdružení Společně pro Nové Strašecí a Pecínov s lídrem Pavlem Novákem. Podle radnice mohlo sdružení návrh podat radě města, která jej mohla zařadit do oficiálního programu jednání.

Rozhledna Mackova hora. | Foto: Aneta Kochová