Chátrající barokní zámek na Veleslavíně v Praze 6 se nepovedlo ani na druhý pokusu udat. O pronájem nikdo neprojevil zájem. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), který má zámek ve správě, areál nabídne znovu - pravděpodobně s nižší cenou. Veleslavínský zámek přitom chce získat Praha, premiér Andrej Babiš (ANO) by starou budovu rád směnil za pozemky pro vládní čtvrť v Letňanech.

Zámek s historickým parkem, který se rozkládá na třech hektarech, pochází asi z roku 1725. Byl postaven podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera pro císařovnu Amálii Brunšvickou. Za první republiky tu bylo sanatorium, kde se léčila i první dáma Charlotta Garrigue Masaryková, prezident si na zámečku zatím sepisoval projevy.

Za komunistů zde byla plicní klinika nemocnice Motol. Před třiatřiceti lety prošel zámeček naposledy rekonstrukcí. Do roku 2015 spadala veleslavínská stavba pod ministerstvo práce a sociálních věcí. Posledním nájemcem se stala soukromá klinika Canadian Medical Care, které v loňském roce skončila nájemní smlouva.

Stát se proto rozhodl pro dražbu (s vyvolávací cenou 382 milionů korun), po protestech však ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) souhlas na poslední chvíli odvolal. Správce tak nyní usiluje o pronájem. Ze 750 tisíc korun měsíčně slevil majetkový úřad na 525 tisíc korun, což je pořád zhruba dvakrát víc, než platilo zdravotnické zařízení patřící do sítě EUC.

Špatný stav kulturní památky

Lhůta pro podání nabídek v druhém kole výběrového řízení uplynula v pondělí v 9 hodin. „Ani ve druhém kole výběrového řízení na pronájem Veleslavínského zámku nebyla podána žádná nabídka. ÚZSVM proto nyní připraví třetí kolo výběrového řízení s tím, že v souladu se zákonem pravděpodobně dojde ke snížení ceny,“ sdělil podle webu Prazskypatriot.cz agentuře ČTK mluvčí Radek Ležatka. Úřad chce další kolo vyhlásit co nejdříve.

Zámek chce úřad pronajmout do doby, než nalezne nového majitele zámku, nejdéle však do konce prosince 2019. Do areálu patří kromě hlavní budovy ještě kuchyně, stodola a vrátnice. Zeď ohrazující objekt na několika místech vykazuje velmi špatný stav. Veleslavínský zámek včetně pozemků podléhá ochraně nemovité kulturní památky.

Výměna za hasičské zbrojnice?

A podle posledního dění se z ní stává předmět politického boje. Pražský magistrát i radnice šesté městské části se snaží zámek několik let získat a využít jako školské zařízení, domov pro seniory či kulturní centrum. Loni na podzim padala před plánovanou aukcí od vedení Prahy 6 velmi ostrá slova.

Premiér Babiš pak přišel s nápadem, že hlavnímu městu nabídne zámek na Veleslavíně výměnou za 16 pozemků v Letňanech, kam by předseda vlády přestěhoval sídla ministerstev a státních úřadů. Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) však myšlenku vládní čtvrti opakovaně odmítl.

Ale výměnu zámku Veleslavín za jiné nemovitost nové vedení hlavního města zcela neodmítá. Radní pro majetek Jan Chabr (Spojené síly pro Prahu/TOP 09) například v minulosti uvedl, že zámeček by bylo možné směnit za hasičské zbrojnice v majetku města, o které projevilo zájem ministerstvo vnitra.