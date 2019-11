„Na druhém místě bude amur. Kdo nejí kaprovité ryby, zvolí například pstruha. Jako doplňkové ryby jídelníček určitě zpestří také dravci jako štika, sumec nebo candát. A to nejen o Vánocích, ale i na podzim v době výlovů. Takovou doplňkovou rybou je třeba i lín,“ říká Pavel Válek.

On sám je velkým rybářským odborníkem, a to právě mimo jiné i v kuchyni. Vyzkoušel už celou řadu receptů a při svých cestách po světě sbírá také koření. „Při přípravě rybích receptů se mi osvědčilo, že v jednoduchosti je krása. Stačí sůl, pepř, kari koření a bylinky. Čím jednodušší jídlo, v němž ryba figuruje, tím je lepší,“ míní.

Maso kapra je dle jeho slov ovlivněno výživou a podmínkami chovu. „Co se týká masa dravých ryb, někdo tvrdí, že štika má sušší svalovinu. Já osobně preferuji sumce, vždy ale záleží na způsobu úpravy,“ pokračuje.

V prosinci, konkrétně v pátek 13. bude Pavel Válek společně se svou manželkou otevírat obchod v Hradci nad Moravicí a odhadujete správně, že zde půjde o ryby. Prodejna se bude nacházet v Opavské ulici v místě bývalého řeznictví.

„Zatím budeme mít otevřeno vždy v pátek, avšak v době od 20. do 23. prosince to bude denně. Kromě kapra u nás bude k dostání amur, štika a pstruh. Nejedná se ještě o naše ryby, ty teprve dorůstají, budeme je odkupovat od chovatelů. Cena za kilogram kapra je 90 korun. Zákazníci si u nás ale mohou zakoupit i ryby uzené nebo kapří hranolky. Ať už ve formě výrobků či polotovarů,“ přibližuje rybář a závěrem s úsměvem dodává: „Zákazníkům nabídneme veškerý servis, od živé ryby až po řízky. Jen to obalování už pak musí zvládnout sami.“ Právě o filetování je totiž mezi lidmi stále větší zájem, konkrétně rekord Pavla Válka při filetování kapra činí dvě a půl minuty.