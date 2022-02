Větrníky by měly stát mezi Černou Horou a Čečínem, v katastrálním území Bělé n. R. Například Marian Seidl z Čečína je rozhodně proti jejich výstavbě. „Byl jsem se podívat u Damnova, kde mají také větrné elektrárny, a je to hrůza. Hluk není tak strašný, ale vizuálně je to šok. Majáky na těchto stavbách blikají neustále a o tom, jak to vypadá v neporušené krajině, ani nemluvím. Navíc by měly elektrárny stát necelý kilometr od obce Čečín a od obce Černá Hora. Samozřejmě to zásadně sníží cenu nemovitostí v této oblasti. Přistěhoval jsem se do Čečína za klidem a krásnou přírodou a nyní zde mají být takové stavby, to jsem mohl jít bydlet do města,“ řekl.