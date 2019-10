Kamiony tudy vozí stavební materiál z kamenolomu ve Skutči. Těžkou dopravou trpí všechny vesnice na trase, okresky na takový nápor nejsou dimenzované.

„Nejen že se silnice začínají podobat tankodromu, všude je bláto a hluk. Hlavně se divím, že se ještě nestalo žádné neštěstí. Silnice jsou tu velmi úzké a klikaté, není vidět za zatáčky, řidiči jezdí víc než padesát, která je zde i za normálních okolností vysoká rychlost,“ uvedla starosta Luže Veronika Pešinová.

Desítky lidí už podepsaly petici, která požaduje kontroly přetížených náklaďáků a instalaci dopravního značení omezujícího rychlost a přednost ve zúžených úsecích.

Vesnice dostává na frak

Vlasy si trhá vzteky na hlavě i starosta sousedních Lozic Jaroslav Novotný. Ano, Lozic, které se letos staly vesnicí roku Pardubického kraje. Po každodenních nájezdech kamionů by teď už titul nejspíš nedostaly. Vesnice dostává na frak. „Dělám starostu už 40 let, ale po tom, co se tady děje nyní, toho už mám opravdu plné zuby,“ říká starosta.

Kamiony totiž ničí právě opravenou silnici po výstavbě kanalizace, stejný problém má i sousední Radim. Starostovi vadí, že s nimi nikdo o zdejším svozu materiálu na D35 nikdo nejednal a že přísliby o pozdější nápravě jsou velmi vágní. „Těch vždycky bylo… A za tři roky se na to zapomene,“ dodal.

Současná situace potrvá až do roku 2022, kdy má být úsek D35 do Ostrova hotový. Otázkou je, odkud bude navážen štěrk na stavbu dalšího úseku k Litomyšli.

Co na to ŘSD?



Podle Jana Rýdla z ŘSD byly trasy naklaďáků projednané předem a dopravnímu zatížení se dá vyhnout jen těžko, jak se vyjádřil pro Český rozhlas. Auta aspoň musí být označena „D35“, což se ale podle starostů obcí často neděje. Deník čeká na odpověď ŘSD na otázku, proč pro návoz štěrku z kamenolomu ve Skutči nebyla zvolena zdejší železniční trať přes Chrudim a Pardubice.