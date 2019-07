Na desítkách míst v Ústeckém kraji kvůli suchu platí zákaz čerpání vody z potoků a menších řek. Opatření se týká hlavně zahrádkářů, kteří své zahrady musí zalévat pouze dešťovou vodou. Naposledy zákaz vydali v Chomutově, porušení se bere jako přestupek a může ve správním řízení skončit pokutou až sto tisíc korun.

Doporučení, aby lidé s vodou šetřili, pak vydala například obec Velké Březno na Ústecku. „Pokud si lidé budou chtít napustit bazén, měli by to dopředu nahlásit našemu správci z úřadu a domluvit si čas, aby se třeba nepotkaly tři bazény najednou a nestrhly nám tak hladinu vody ve vodojemu,“ řekl starosta Velkého Března Karel Jungbauer. Do budoucna prý nevylučuje i plošný zákaz. „Jestliže se bude opakovat sucho z loňska, přistoupíme k úplnému zákazu zalévání a napouštění bazénů,“ dodal Jungbauer.