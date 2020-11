V obchodě Tesco Eden byla ve středu v poledne naplněna kapacita obchodu z poloviny. Velký supermarket má po zpřísnění opatření možnost v jednom okamžiku hostit 455 zákazníků.

„Co to je za hloupost, omezovat počet nakupujících. K ničemu to nepovede, vždyť i ministr říkal, že obchody nejsou tak rizikové,“ kroutil hlavou třicetiletý jeřábník Roman. Nakonec ho celkem uklidnil fakt, že ve vršovickém Tescu čekat nemusel.

Naopak se mu líbí, že se otevírací doba prodloužila o hodinu. „Byl jsem v práci i po osmé večer, před osmou mi aspoň zaskočil nakoupit kolega, jinak bych býval bez večeře,“ popsal.

Fronty by se mohly tvořit v sobotu

Obchod se na případné fronty připravil, před vstupem vytyčil mobilními zábranami koridor, ve kterém by čekali zákazníci na to, až jim bude umožněn vstup do prodejny.

Počet zákazníků monitoruje někde pomocí kamer u vstupů a pokladen, informaci o kapacitě uvádí na obrazovkách. Mluvčí Tesco Stores Václav Koukolíček předpokládá, že fronty by se mohly více tvořit v sobotu, kdy je kvůli zákazu nedělního prodeje vyšší návštěvnost.

Žádný nezvladatelný nápor zákazníků se nekonal ani v pozdním odpoledni, kdy se Pražané vracejí z práce.

Bez fronty se polední provoz obešel i v Penny Marketu u vršovické koohinorky. Zde se rozhodli hlídat počet nakupujících prostřednictvím přesného počtu nákupních košíků. V okamžiku návštěvy reportéra jich k dispozici zbývalo 10. Na jejich přidělování dohlížela ochranka z bezpečnostní služby.

Penny Market podle mluvčího společnosti Tomáše Kubíka v některých prodejnách ráno evidoval jen krátké fronty. "Fronty byly ve většině případů během několika málo minut odbaveny. V průběhu dopoledne pak provoz probíhal zcela bez problému. Provoz prozatím kopíruje předchozí dny, tedy zákazníků je meziročně méně a nakupují větší objemy," uvedl pro ČTK Kubík.

V podvečer se menší fronta asi osmi lidí vytvořila před strašnickou prodejnou Albert v ulici V Předpolí. Pracovník ostrahy tu každého vyzval k dezinfekci rukou a poté nakupujícím přidělil nákupní vozík. „Ano, každý si vezměte svůj,“ vysvětloval dvojici zákazníků, kteří argumentovali tím, že jdou nakupovat spolu jen jeden nákup. Prodejna podle počtu vozíků kontroluje aktuální počet lidí v obchodě.

Podobnou metodu zvolili i ve večerce ve Vršovické ulici v Praze 10. "Každý musí mít košík, i děti musí mít košík," hlásil nápis na dveřích prodejny s tím, že maximální počet zákazníků vje pět v jednom okamžiku. maximálně tři zákazníky naráz pak obslouží v prodejně ovoce a zeleniny v sousedství. Ale problém to podle všeho není. Před 17. hodinou před obchodem na vstup čekala jen jedna zákaznice.

Šest lidí pak postávalo před řeznictvím, uvnitř v tu chvíli byli tři nakupující. Za asi 10 minut ale na všechny došlo a před obchodem nestála ani noha.