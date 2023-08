V našem kraji je oázou mezi těmito obchody krámek Sv. Františka z Assi si nasyp. Funguje téměř dva roky a to zejména díky srdcařům, kteří v něm pracují. A nejen díky nim. Svoji zásluhu na tom mají i zákazníci, kteří kromě myšlenky bezbobalu chtějí mít i kvalitní produkty od místních podnikatelů, kteří do krámku dodávají své produkty. Autor celého projektu Jan Sebján vyvrací i mýtus, že podobné typy obchůdků jsou nejdražší. Zároveň však přiznává, že krize zasáhla i je.

„Otvírali jsme před dvěma lety v říjnu. Vím, že bezobalové obchody ve velkém krachují, zasáhla je krize, lidé šetří kde se dá. Minulý týden zavřel i ten největší, který byl v Praze. V Sokolově se držíme, baví nás to. Velkou zásluhu na tom má dcera, je to pro nás srdcová záležitost,“ říká Sebján.

Oba dva se drží hlavní myšlenky, kterou je aby bylo co nejméně obalů. „Také podporujeme lokální výrobce a podnikatele. Obchod žije také díky zákazníkům, kteří sdílejí stejné hodnoty jako my. Dělají větší nákupy za 1500 až dva tisíce korun. U nás je nákup rituál. Zboží si mohou sami nabrat, popovídají si a nakoupí kvalitní produkty. To nás baví,“ dodává Sebján.

Zároveň vyvrací i to, že by byli mnohem dražší. „To je mýtus. Samozřejmě jsou produkty, které máme dražší než jinde. Ale pokud zprůměrujeme větší nákup, vyjde zákazníka stejně jako ve velkých obchodech. A kvalita zboží je naše největší plus,“ míní.

Perné dva roky

Obchodníci se shodují, že situace se výrazně zhoršila během posledních dvou let. Potvrzují to i ekonomové. „Je to zvláštní, osvěta je v tomto směru mezi lidmi velká. Nicméně je fakt, že čelí realitě inflace. Pro chudší domácnosti je stále těžší vyjít byť jen při zajištění základních potřeb. Nehledí pak pochopitelně na to, jak je zboží, které kupují, zabaleno. A je jim jedno, jde-li o plast či papír. Vezmou to levnější,“ vysvětlil ekonom Lukáš Kovanda.

V době před čtyřmi lety, kdy zažívaly bezobalové obchody skutečný boom, vrcholila léta ekonomického rozkvětu a prosperity. „Lidé si mysleli, že se budou mít lépe, měli rezervy a dovolili si pořídit něco navíc, něco zbytného. Ovšem nyní se mají hůře. A čím hůře se mají, tím méně jsou vybíraví,“ konstatuje Kovanda.

„Týdně vyhazuji strašně moc odpadu. Kolikrát si říkám, že to je až brutální. Jsem ráda, že je v Sokolově první bezobalový obchod. Ráda sem chodím,“ říká mladá maminka s kočárkem, která je pravidelnou zákaznicí sokolovského krámku Sv. Františka z Assi si nasyp. Podle prodavačky Pavlíny Sebjánové letí před Vánocemi prodej sušeného ovoce, oříšků, trubiček, čokolád a dalších sladkostí. Starší generace si zase pravidelně nakupuje mléčné výrobky včetně mléka v láhvi z rodinné farmy. Připomíná jim to totiž kvalitní výrobky z mládí.

Hlavně studenti a matky s dětmi

„Aktivně zde nakupuje mladší generace včetně studentů. Hodně si nás oblíbily hlavně maminky s dětmi. Chodí i ti dříve narození, hlavně pro mléčné produkty. Pamatují si jejich kvalitu z mládí,“ říká Sebjánová. Její slova potvrzuje další zákazník. „Vezmu si mléko v láhvi a do třílitrové sklenice si naberu sušená jablka, křížaly. Mému synovi ty od vás moc chutnaly,“ uvádí.

V pracovní dny je obchod otevřen od 10 do 18 hodin. První dny v srpnu je výjimečně drobná změna v otevírací době. „Jelikož dvě třetiny z naší bezobalové posádky jsou tento týden na letním táboře, proběhne lehká změna v otevírací době. Jde o 1.,3., a 4. srna, kdy je otevřeno pouze od 11 do 14 hodin. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu," dodal Sebján.

Bezobalové obchody jsou prodejny, které prodávají potraviny do znovupoužitelných obalů a vyhýbají se tak jednorázovým odpadům. Jejich koncept se snaží být v souladu se zásadami bezodpadového života, jehož filozofií je mimo jiné i předcházení vzniku odpadů a udržitelný způsob života šetrný k přírodě a životnímu prostředí. Jelikož je nulový odpad spíše ideou, je vizí prodejen spíše redukce a opětované používání či recyklace materiálů používaných k balení a uskladnění výrobků.

V bezobalových obchodech jsou potraviny uskladněny v nádobách velkého objemu. Z nich si zákazník nabírá požadované množství do vlastních nádob. Naplněné nádoby se nakonec zváží, přičemž je z váhy odečtena váha samotné nádoby.