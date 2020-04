Pro zákazníky i prodavače však platí přísná hygienická pravidla. Například v prodejnách oděvů nelze zkoušet oblečení. To některé prodavačky v obchodech v centru Olomouce kritizovaly. Poukazovaly také na to, že v hypermarketech si zákazníci měsíc a půl oblečení zkoušet směli.

V pondělí mohly otevřít také velké obchody v nákupních zónách, které mají samostatný vchod, například prodejny nábytku, kuchyňská centra či prodejny nabízející sportovní potřeby.

Nával v obuvi

Hodinu po otevření provozoven byl v centru Olomouce největší zájem o obuv.

„Syn potřebuje otevřené boty. Zkoušíme,“ usmívala se maminka v jedné z prodejen v Riegrově ulici.

V provozovně Dr.Kubba na Horním náměstí prodali za tři čtvrtě hodiny čtyři páry bot. „A to jsme před chvílí otevřeli. Nápor teprve přijde,“ usmívala se jedna z prodavaček.

Krátce po otevření vybírali první zákazníci obuv i v prodejně značky Baťa. I zde si museli nejprve vydezinfikovat ruce.

„Čekali jsme větší nápor, ale otevřeno je pouze pár desítek minut,“ hodnotily prodavačky, které měly roušky či ochranný štít a na rukou jednorázové rukavice.

„Boty si mohou zákazníci zkoušet pouze s ponožkou a po dezinfekci rukou,“ vysvětlovaly pravidla. Naboso si zákazníci nezkoušeli boty ani před koronavirem.

Absurdní opatření

Naopak v obchodech s oblečením zboží nelze zkoušet vůbec. Kabinky jsou pro zákazníky nepřístupné.

„Je to absurdní opatření. Na prodejně máme napařovačku, kterou můžeme každý kus z kabinky oblečení ošetřit. Zákazníci by zboží po vyzkoušení nedávali sami zpět do regálů a na věšáky, ale odkládat by je museli striktně na odkládací stojan,“ kroutila hlavou nad nařízením prodavačka z oděvů na Horním náměstí.

„Přitom v hypermarketech zákazníci měsíc a půl oblečení zkoušeli,“ poukázala.

Dezinfekce čekala také na příchozí zákazníky v knihkupectví. Ti nesmí vstoupit mezi regály s knihami, aniž by si ošetřili ruce nachystaným přípravkem. V knihkupectví na Horním náměstí pro ně měli připraveny i jednorázové rukavice.

„Lidé nemohou listovat v knihách,“ upozornila prodavačka. „Ale nikoho to neodrazuje. Už jsme ti knihy prodali. Otevřeno máme půl hodiny,“ usmála se žena v roušce.

Fitko v roušce a bez sprchy? Ne, děkuji

Vláda na základě příznivého epidemiologického vývoje nákazy Covid-19 uspíšila původní harmonogram otevírání obchodů a dalších provozoven v Česku.

Od pondělí mohou kromě obchodů s plochou do 2500 metrů čtverečních s vlastním vchodem, obnovit provoz také knihovny či fitcentra.

Řada posiloven a tělocvičen v Olomouci však neotevřela. Lidé by zde museli mít roušku a nesměli by využít šatny a ani se po sportovním výkonu osprchovat.

„Lidské tělo potřebuje při sportovním výkonu dostatečný přísun kyslíku. Používání roušek při pohybové aktivitě má jednu zásadní vadu. Zhruba 30 procent vydechnutého oxidu uhličitého se dostává zpět do plic spolu s novým nádechem, což může způsobit hypoxii a další zdravotní komplikace,“ reagovalo na podmínky znovuotevření fitcenter jedno z největších v Olomouci.

Otevřely knihovny, muzea ne

K dispozici jsou lidem knihovny. Čtenáři si mohou půjčovat knihy, také je vracet. Internetová centra a studovny zatím otevřena nejsou. V Olomouci otevřela městská knihovna na náměstí Republiky, Vědecká knihovna v Bezručově ulici začne služby čtenářům obnovovat od pondělí 4. května.

Uzavřena je zatím Zoo Olomouc. Areál zpřístupní návštěvníkům v nejbližších dnech.

„Za dřívější otevření zoo jsem rád, ale zdraví lidí musí zůstat na prvním místě. Současně chceme minimalizovat ztráty. Otevírat budeme co nevidět, počítám v nejbližších dnech, s výhledem přelomu tohoto měsíce. Našemu zřizovateli velmi děkuji za podporu, včetně případného zajištění dezinfekčních a ochranných prostředků,“ sdělil ředitel zoo Radomír Habáň.

Mimo provoz stále zůstává kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru většina provozoven v obchodních centrech, restaurace, kadeřnické a kosmetické služby v Olomouckém kraji.

Uzavřeny jsou také penziony v horách a městech a hotely. Lidé nemohou navštívit památky, muzea a galerie.

Uzavřena jsou kina i divadla. S jejich otevřením se počítá až v dalších fázích uvolňování restrikcí. Ty jsou naplánovány na 11. a 27.května.