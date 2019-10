„Je to špatné. Dřív byla hospoda a obchod v každé dědině. Hospoda se ještě někde drží, ale obchody jsou zrušené. Všechno se přesunulo do města,“ zlobí se Drahomír Adámek z Količína.

„Starší lidé jsou odkázáni na děti, vnoučata nebo blízké,“ pokračuje Adámek.

V sobotu je v obchodě rušno

Jeho slova potvrzuje také Ilona Turečková.

„Bydlí zde moje maminka. Je jí 87 let a je těžce nemocná,“ říká Turečková a dodává, že si nedokáže představit, jak si její maminka sama veze nákup z několika kilometrů vzdáleného Holešova.

„Když za ní jedu, nakoupím jí. A většinou až tady v Rymicích,“ dodává Turečková.

Obchod v Rymicích přitom podle slov tamní prodavačky Lenky Kuřové funguje velmi dobře.

„Například v sobotu se skoro nezastavím. Je tu narváno. Celé dopoledne,“ pochvaluje si zájem obyvatel prodavačka. Mezi její zákazníky patří lidé všech věkových skupin.

„Hodně nakupují i maminky, když vedou děti do školy, případně samotné děti svačinu,“ říká Lenka Kuřová.

„Na to, že je Holešov kousek odsud, tak je tady opravdu ruch. Samozřejmě ve velkém chodí asi lidé nakupovat do supermarketů, ale každý den se vám tam nechce jezdit,“ míní prodavačka Kuřová.

Rychlé a přátelské

Na nedostatek práce si nemůže stěžovat ani prodavačka Jana Krupařová. V obchodě v Ratajích u Kroměříže pracuje již pět let. Počet zákazníků se za tu dobu nezměnil.

„Chodí třeba i maminky, které vedou děti do školy a školky. Máme totiž školu hned naproti,“ ukazuje Jana Krupařová.

„Naší výhodou je, že se obchod nachází na hlavní cestě skrz obec. Proto není výjimkou, že se zde zastaví i spousta přespolních po cestě do práce,“ pokračuje Jana Krupařová.

Nejvíce práce má Jana Krupařová právě ráno, když lidé odjíždí do práce, a pak až okolo třetí hodiny, kdy se lidé vrací domů.

„Obchůdky na vesnici mají několik výhod. Lidé zde nakoupí rychleji než třeba v supermarketu a je to takové přátelské. Například já pocházím odsud a tak se navzájem známe,“ usmívá se prodavačka Jana Krupařová.

Uzavření hospody by bylo horší

Ne všude však obchod přetrval do dnešních dnů. Starosta obce Karolín Martin Ondra tvrdí, že to pro obyvatele není velký problém.

„Dvakrát do týdne jsem jezdí pekař a jedenkrát řezník. Pojízdná prodejna. Ale lidé už si zvykli, že musí na nákup dojíždět,“ říká starosta. Když obchod před lety uzavřeli, místní občané byli zklamaní.

„Lidé dnes nasednou na autobus a jedou pár kilometrů do Kvasic. Tam mají třeba půl hodiny na nákup, než jim jede zpáteční spoj,“ uvádí Martin Ondra. Navíc jízdné je ještě levnější, než zaplatí obyvatelé Kroměříže za městskou hromadnou dopravu. „Upřímně si myslím, že kdyby zavřeli hospodu, byl by to větší problém,“ domnívá se starosta Ondra.