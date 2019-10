Lichtenštejnové požadují od státu návrat majetku, který jim byl podle nadace nezákonně zabavený státem v roce 1945. V reakci na žádost starosty však zástupci rodu uvedli, že chápou potřeby obyvatel Břeclavi vedoucí k ulehčení dopravního zatížení města.

„Ve věci obchvatu Břeclavi jsou připravení se zástupci České republiky jednat a najít přijatelné řešení,“ sdělil Pěček.

Silničáři chtějí se stavbou začít do tří let, brzdí ji také kompenzační opatření, která mají zmírnit následky zásahů do přírody. „Všechno, co umožní přiblížení kýženému výsledku, je dobrá zpráva. Podporu Lichtenštejnů vítám,“ reagoval opoziční zastupitel Jaroslav Válka.