Hejtmanství aktuálně diskutuje s Ministerstvem pro místní rozvoj o financích pro obchvat Jihlavy. Rozpočet stavby je 900 milionů, ze státní kasy by mohly být více než dvě třetiny, konkrétně 634 milionů. „Můžeme a nemusíme tuto sumu dostat, případně dostaneme jen část,“ odhadl hejtman.

Dlouho přitom nebylo dořešené, jestli si Jihlava převezme silnice, které nyní patří kraji. „Politické reprezentace tvrdí, že je všechno vyřešeno, úředníci hledají nějaké obrusné vrstvy, to si musí vyřídit Jihlava,“ dodal Běhounek s tím, že stejný postup uplatňuje při stavbě obchvatů i Ředitelství silnic a dálnic. Jihlavský magistrát však argumentoval, že není možné srovnávat krajské město s podstatně menšími Velkým Beranovem nebo Golčovým Jeníkovem.

Původní představa hejtmanství byla, že by Jihlava převzala všechny silnice v intravilánu města včetně Brněnského mostu. To radnice odmítala, nicméně jihlavský náměstek primátorky pro dopravu Petr Laštovička (ODS) v týdnu došel s ekonomickým náměstkem hejtmana Martinem Kuklou (ANO) ke konsenzu. „Šlo o to, které silnice a v jakém stavu si převezmeme,“ uvedl Laštovička s tím, že vnímá jako správné převzít silnice, na kterých obchvat sníží hustotu provozu.

Převzetí silnic od kraje musí ještě schválit jihlavští zastupitelé, kteří budou zasedat v úterý 24. září. Pokud se podaří návrh odhlasovat, opět se přiblíží stavba léta chystaného jihovýchodního obchvatu krajského města. Ten co do finanční náročnosti překoná dosud nejnákladnější stavbu, aktuálně budovaný obchvat Velkého Beranova.