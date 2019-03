Rok 2027. To by měl být podle odhadů Ředitelství sinici a dálnic (ŘSD) termín úplného dokončení obchvatu Znojma. Tedy od kasárenské křižovatky až po vyústění mezi Chvalovicemi a Hatěmi. Redakce deníku Rovnost termín 2027 získala až po opakovaných dotazech na ŘSD. Samotnému dokončení celé trasy obchvatu však nevěří ani někteří odborníci, politici jsou při komentování ukončení stavby velmi opatrní. A běžní lidé? Mnoho z nich tvrdí, že se funkčního obchvatu Znojma nedožijí.

Jaký je aktuální stav? Nyní se staví jen část trasy. „Přeložka silnice číslo I/38 v první etapě druhé stavby severního obchvatu Znojma se úspěšně dokončuje. Hotová by měla být v říjnu tohoto roku. Máme informace, že ze strany zhotovitele může dojít k dřívějšímu zvládnutí konečného termínu,“ uvedla mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

K termínu dokončení celého obchvatu se mluvčí vyjádřila velmi stručně. „Předpokládaný termín ukončení celé stavby i s úsekem Znojmo – Hatě je rok 2027,“ doplnila Ledvinová.

Dopravní expert Rostislav Koníček má v otázce dostavby celé trasy jasno. „2027? To asi těžko. Víte, jak dlouho se hovoří o přemístění brněnského nádraží? Od roku 1905. S obchvatem Znojma je to podobné,“ naznačil Koníček.

Zároveň upozornil na používání správného názvosloví. „To, co se nyní staví, je přeložka sinice první třídy. Obchvat by měl být zcela mimo Znojmo. Dokončení celé stavby je podle mne nereálné. Kvůli celé řadě faktorů. Například kvůli přírodní památce Načeratický kopec, který je součást soustavy Natura 2000. Kvůli ochraně přírody v této lokalitě by přeložka musela vést mimo kopec blíž k Milfronu (dřívější označení vesnice Dyje, pozn. red.). Tohle však mělo být dávno vyřešeno,“ přiblížil jeden z mnoha problémů při stavbě obchvatu Znojma Koníček.

Další komplikace podle něj mohou vzniknout v souvislosti s blízkostí Letiště Znojmo a také Národního parku Podyjí.

Starosta Znojma Jan Grois se při nedávném setkání u kulatého stolu vyjádřil k otázce dokončení obchvatu města diplomaticky. „Věřím k jakýkoli nejbližší termín dokončení stavby,“ konstatoval Grois.

Podle předsedy Okrašlovacího spolku Znojmo Otto Boudy není reálné obchvat Znojma podle stávajících plánů postavit. „Z několika základních důvodů. Z důvodu ekonomického, právního, ale také technického. Téma obchvatu jen současné vedení Znojma vhodně využilo před volbami,“ shrnul Bouda.

Běžné obyvatele Znojma tak nyní především zajímá, kdy budou konečně moci opět jezdit z města Do Přímětic. Spojnici na několik měsíců přerušila stavba mostu na trase přeložky silnice první třídy číslo 38. „Nejpozději prvního května bude silnice otevřená a pokud se to podaří, možná i o týden dříve,“ naznačila mluvčí Znojma Zuzana Pastrňáková.