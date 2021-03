„Pokud krajský úřad nevrátí územní rozhodnutí zpět k dořešení, podáme žalobu k soudu,“ netajila předsedkyně spolku Lenka Poláková další zdržení. To může trvat i několik let.

Spolek i jeho členové každý samostatně totiž napadli územní rozhodnutí k stavbě. Na stole úředníků z Jihomoravského kraje leží sedm měsíců. „Prošetřujeme ne jedno, ale dalších jedenáct odvolání. Proces trvá déle, protože se k nim musí vyjádřit všechny dotčené subjekty,“ uvedl mluvčí kraje Michal Cagala.

Rozsáhlost námitek potvrdila už dříve Deníku Rovnost také mluvčí investora, kterým je Ředitelství silnic a dálnic. „Námitky obsahují 668 stran psaného textu. Odvolání jednotlivých lidí jsou většinou velmi podobná, stále se opakující a některá úplně stejná, pouze podepsaná jinou osobou," uvedla Lucie Trubelíková.

Původně měla dostavba úseku dlouhého 720 metrů začít už letos. Křik je hlavně kvůli mimoúrovňové křižovatce, která má vyrůst u kruhového objezdu u Baumaxu, kde se dělí doprava ve směru na Brno, Vídeň, Jihlavu a centrum města. „Je pro nás nepřijatelná, protože ochranná stěna je ve vzdálenosti tři metry od plotů domů. Bydlení tak bude nesnesitelné. Navíc územní rozhodnutí vůbec neřeší silnice v blízkosti křižovatky,“ namítala Poláková.

Proto členové spolku navrhují nahradit mimoúrovňovou křižovatku kruhovým objezdem a takzvanými bypassy. „Podle dopravních modelů projektantů by ale jejich objezd nestačil kapacitě provozu a došlo by k ucpávání dopravy i snížení bezpečnosti. Odříznutá by také zůstala například firma Elvýz, stejně tak by se mezi pruhy silnice ocitla část zahrad naproti benzínce,“ namítal starosta Znojma Jakub Malačka.

Se spolkem Obchvat jedná i ŘSD. „Historicky i za účasti ministra dopravy Kremlíka. Jejich požadavky na vedení trasy jsou v rozporu s krajským územním plánem, který je pro nás závazný,“ konstatoval vedoucí úseku výstavby dálnic Tomáš Hrdý z brněnského závodu ředitelství.

Výhrady k alternativnímu nákresu spolku na facebooku má i obyvatel města Michal Schneider. „Zrušily by se chodníky pod Baumaxem, odbočování k benzínce přes dva pruhy by bezpečnosti také nepřidalo. Vznikne špunt, který je sakra nebezpečný,“ rozporoval náčrt Schneider.

Pozastavil se i nad dalším návrhem spolku v blízkosti hlavní křižovatky. "Koukám na uspořádání pruhů ve směru na Baumax za křižovatkou na Suchohrdly, devadesát procent aut bude přejíždět z pravého do levého pruhu, protože jedou buď na Brno a nebo na Hatě. To toho chudáka co se napojil ze Suchohrdel rozsekají na padrť. Troufám si říct, že by to byla křižovatka smrti,“ kroutil hlavou.

Vášnivé diskuse kolem obchvatu znovu vyvolala paradoxně pozvánka k jednání novým starostou Znojma. „Spolek jsem oslovil s žádostí o schůzku, oni odpověděli na facebooku. Z celé diskuze se bohužel vytratila racionalita. Z mojí strany jsou dveře podloženým argumentům a návrhům dál otevřené,“ komentoval Jakub Malačka.

Diskusi se nebrání podle Lenky Polákové ani zástupci spolku Obchvat. „Myslíme si, že by Ředitelství silnic a dálnic, město a projektanti měli s námi projekt znovu prodiskutovat a najít schůdné řešení pro všechny. Nejrychlejším by bylo vzít zpět územní rozhodnutí z důvodu opravy projektu,“ uvedla.

Upřednostňuje ale začít s projektem takzvaně od nuly. „Současné řešení je spíše průtahovou silnicí v okrajových částech města, než skutečným obchvatem,“ nelíbí se Polákové.

Hodit současný projekt do koše a začít znovu je podle Malačky běh na další desetiletí a s nejistým výsledkem. „Určitě je třeba začít pracovat i na velkém obchvatu. Vypracování projektu ale ŘSD odhaduje na zhruba šest let. Stavební řízení by trvalo počítám další rok. Navíc tím můžeme vstoupit do katastru dalších obcí a je nutno to pak řešit i s krajem v zásadách územního rozvoje. Mohou vyvstat i nové námitky,“ upozornil Malačka.

Později by na stavbu také podle něj nemusely být peníze. „Budou končit evropské dotace, zdroje by se musely najít ve státním rozpočtu, v řádech stovek milionů až miliard korun,“ podotkl starosta.

Denně centrem Znojma projede zhruba dvacet tisíc aut, včetně kamionů. Obchvat by jich podle odhadů mohl odvést až deset tisíc. Spory však brzdí stavbu už čtrnáct let.