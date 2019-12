Asi tři stovky lidí chudších, bez domova či v těžké životní situaci dnes poobědvaly v Arcibiskupském paláci v Praze na Hradčanech. Pozvala je tam křesťanská komunita Sant' Egidio a s každým z hostů si podal ruku a připil pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. V den, kdy křesťané slaví narození Krista, připomněl zejména soucit a milosrdenství, které by podle něj mělo být s poselstvím Krista spojováno.

Arcibiskup kardinál Dominik Duka přichází na oběd s lidmi bez domova, v těžké životní či chudými, který 25. prosince 2019 v Arcibiskupském paláci v Praze na Hradčanech upořádala křesťanská komunita Sant\'Egidio.

"Vím, že nikdo z vás nebyl v módním salonu. Já také ne. A že bych nemohl chodit na soutěže lidí, kteří mají zobrazovat krásu. Ale krása spočívá v něčem jiném. To, že jsme, je prima, to je dobré, a proto je to krásné," uvedl kardinál Duka.