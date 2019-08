Manželé si pochutnali na houbové nadílce. Zaměstnali posádky dvou sanitek

Houbařské žně přinesly i to, co si vůbec nikdo nepřeje: sezonu otrav. Upozornila na to mluvčí středočeské záchranné služby Petra Effenbergerová. „Já osobně nesbírám nic, co má zespodu "radiátor",“ svěřila se, jak to má při vycházkách do lesa s košíkem ona sama. Připomněla, že podle zkušenosti záchranářů ne všichni, kteří se nechají zlákat k houbařským výpravám, omezují své sběry jen na to, co dobře znají.

I když výjezdy sanitek k případům otrav houbami v minulých sezonách rozhodně nebyly masové, vlastně spíše ojedinělé, neznamená to, že by problém neexistoval. „Většina těch, kteří mají po požití hub problémy, vyhledá lékařskou pomoc dřív, než se dostane do život ohrožujícího stavu a musí si volat sanitku,“ vysvětlila Effenbergerová. Pozor na hřiby a žampiony. V českých lesích mají své jedovaté dvojníky Přečíst článek › V neděli ale manželský pár Prahy-východ, který si dvě hodiny po poledni pochutnal na pokrmu z hub, zaměstnal posádky hned dvou sanitek. Protože dvě hodiny po pozdním obědě začali oba manželé úporně zvracet, měli průjem a jejich stav se zhoršoval, vyrazily jim na pomoc posádky rychlé zdravotnické pomoci z Lysé nad Labem a z Brandýsa nad Labem. „Záchranáři oba pacienty vyšetřili, zajistili jim žilní vstupy, podali nezbytné léky – a transportovali je do pražských nemocnic na oddělení JIP a metabolickou jednotku,“ uvedla Effenbergerová. Oddělení, na něž středočeští zdravotníci pacienty předávali, naznačují, že situace byla skutečně vážná. Otrava houbami může mít různé projevy, lišící se nejen podle druhu snědených „prašivek“, ale i v závislosti na zkonzumovaném množství. Typické bývají zvracení, křeče, dušnost a třes. Obvyklý je také pokles krevního tlaku. Vážný stav postiženého signalizují vedle úporných průjmů bolesti hlavy, sucho v ústech, zástava močení a zežloutnutí kůže. Zákeřná muchomůrka zelená Nejjedovatější houba našich lesů, muchomůrka zelená, patří zároveň k těm zákeřnějším. Nejen proto, že si ji nezkušený houbař může poměrně snadno splést s žampiónem, bedlou nebo třeba holubinkou, ale i vlastními projevy vyvolané otravy. Ta se projeví až se značným odstupem: zpravidla zhruba deset hodin po požití. Objeví se urputné průjmy a zvracení. Česko zažilo teplé ráno. V pražském Klementinu padl rekord z roku 1790 Přečíst článek › V případě, kdy by pacient nebyl léčen, dojde po dvou dnech ke zdánlivému zlepšení stavu. To je však jen klam: ve skutečnosti toxin dál poškozuje jaterní buňky. „Pokud nedojde ke správné léčbě, zhruba do týdne pacient umírá na selhání jater,“ upozornila Effenbergerová, jaké mohou být následky. Co dělat při podezření na otravu houbami

-Je nutné vyvolat zvracení, pokusit se zintenzivnit vyprazdňování střev podáním projímadel a užít větší dávku živočišného uhlí. Uhlí na sebe dokáže navázat škodlivé látky – a je tedy naděje, že zmírní jejich vstřebávání do těla.

- Hodně pijte kvůli proplachování ledvin a vyplavování toxických látek z organismu. Zároveň tím předejdete dehydrataci při častém zvracení a průjmu, které mohou otravu provázet.

- Rozhodně se vyhněte konzumaci mléka a alkoholu, které mají podle mýtů při otravě pomoci, protože byste jimi zbytečně zatížili už tak „zkoušený“ zažívací trakt. Pijte vodu nebo čaj.

- Zavolejte tísňovou linku 155 – nebo se snažte zajistit co nejrychlejší dopravu do nemocnice.

- Zajistěte vzorky hub nebo požitého jídla. Pokud ho již nemáte, stačí vzorek zvratků nebo i stolice, z nichž se pak dá zjistit zdroj otravy a druh toxinu.



Zdroj: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje

Autor: Milan Holakovský