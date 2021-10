Emil a Regine Weissovi provozovali v Plané na náměstí v domě číslo 8, kde je dnes obchod s potravinami, prodejnu s pánskou konfekcí a lněným, módním a manufakturním zbožím, galanterii. V rodinném domě fungovala i ordinace lékaře Hanse Adlera.

Z odhalování kamenů zmizelých v Plané. | Foto: Pavel Nutil

Weiss patřil k představeným židovské náboženské obce Chodová Planá. Před Mnichovem odešli do Prahy, v březnu 1943 byli deportováni do Terezína a v prosinci téhož roku do Osvětimi. Z tábora smrti už se nevrátili. Podobný osud potkal mnoho židovských rodin z Plané.