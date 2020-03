Ten, kdo ve středu přišel na akci v obchodním domě Quadrio ve Spálené ulici v Praze, si mohl nechat zdarma změřit tlak, cukr v krvi a složení těla. Odešel také s konkrétními praktickými radami, jak zdravě jíst a cvičit.

„Organismus, který je v dobré kondici s dobrou výživou, je méně náchylný k infekčním onemocněním včetně koronaviru,“ řekl rektor UK Tomáš Zima. Odolnost vůči nákaze podle něj snižuje i stres. „Obezita přivede k úmrtí mnohem více lidí než koronavirus,“ prozradila psycholožka a dietoložka Iva Málková.

Na člověka, který chce zhubnout, číhá dnes celá řada nástrah. „Například popcorn, který nabízejí v multikinech, má vysoký glikemický index. Po dvou hodinách se sníží hladina cukru v krvi, náchylný člověk pak dostane hlad. Před kinem už pak na něho čekají se svou nabídkou fastfoody,“ vysvětlila Málková.

Odbornou pomoc mnohem častěji vyhledávají ženy, a to především z estetických důvodů. Muži pak hubnou hlavně z důvodů zdravotních. „Když se řekne hubnutí, ženám většinou naskočí dieta, kdežto mužům pohyb. Ten, kdo chce hubnout, měl by si nejdříve uvědomit, zda to potřebuje. Chodí k nám i lidé, kteří si jen myslí, že jsou tlustí. Někteří mají dokonce i poruchy příjmu potravy,“ popisuje Málková.

Vysokoškolačky jsou o něco stíhlejší

Podle lékaře Štěpána Svačiny již dnes neplatí, že obézní jsou hlavně lidé na venkově. „V klasických knihách se píše, že obezita je nemoc venkovských a hloupých lidí. Svět se ale globalizuje a dnes to už není pravda. U žen ale pořád platí, že vysokoškolačky jsou o něco štíhlejší. U mužů ale už ne,“ říká Svačina.

Podle Svačiny je velká škoda, že si lidé myslí, že obezita je pouze kosmetický problém. „Mladí obézní lidé jsou většinou zdraví, s věkem ale nemocí přibývá. Devadesátiletý obézní zdravý člověk je obrovská vzácnost,“ dodal Svačina s tím, že mezi nejzávažnější onemocnění spojené s obezitou patří cukrovka 2. typu, kardiovaskulární onemocnění a nejrůznější nádory.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) je problémem především obezita u dětí. Podle něj počet dětí s nadměrnou hmotností roste. „Dospívající sice jedí zdravěji, mají však nedostatek pohybu. Pětina dětí ve věku 11 až 15 let má nadváhu nebo je obézní. Doporučenou hodinu pohybové aktivity denně činí jen necelá pětina školáků,“ řekl Vojtěch.