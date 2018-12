Objevili a zrestaurovali anagram Mikoláše Alše

Stráž nad Nežárkou – Během opravy fasády divadla ve Stráži objevili pod vrstvami nátěrů původní secesní nápis „MĚSTSKÉ DIVADLO“, který tu byl zřejmě od dokončení stavby v roce 1880.

Po dohodě s architektem došlo k jeho zrestaurování. „Zvláštně provedené počáteční písmeno M by mohl být anagram slavného malíře Mikoláše Alše. Ten udržoval kontakty se zdejší umělkyní Emou Destinnovou a připravoval jí grafické návrhy kostýmů. Po rovných 138 letech tak nápis opět zaujal čestné místo v architektuře města,“ přiblížil unikátní nález strážský starosta Jiří Krupička. Generální oprava fasády divadla ve Stráži za více než milion korun včetně DPH se chýlí ke konci. Lešení by mělo zmizet do vánočních svátků.