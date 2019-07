Jako byste se ocitli v jiném světě. Spletitá síť chodeb, kam denní světlo nepronikne. Potkávají se tu lidé odění od hlavy až k patě do žluté barvy – včetně přilby, ponožek a bot. V srdci jednoho z nejstřeženějších míst v Česku, jaderné elektrárny Temelín, je stanoven dokonce i pracovní dresscode. To aby byli pracovníci za umělého světla dobře viditelní. Díky probíhajíci odstávce reaktoru měl Deník jedinečnou možnost nahlédnout až k samotnému srdci jaderné elektrárny.

Než člověk vkročí přímo do reaktorového sálu, jemuž vévodí obří jeřáb nad reaktorem, zabere to hodně času. Absolvování bezpečností prohlídky, vyfasování vstupní karty a PIN kódu, skenování dlaně ruky a poté i radiační kontrola celého těla, kompletní převlečení do žlutého. Na kombinéze dozimetr měřící dávky ionizujícího záření. Co chvíli se zastavujete u mříží hlídaných kamerami, abyste se znovu a znovu prokazovali všemi přístupovými kódy i otiskem geometrie ruky.