Ze spár padaly drobné prašné částice a kamínky, je proto nutné spáry kompletně po celé ploše kazetového stropu doplnit a vyspravit. Dále bude následovat vytmelení oděrků a trhlin celého podhledu a přebroušení všech opravovaných partií.

Restaurátoři speciální technikou obnoví zlacení na sloupech a kazetách stropu a domořením sjednotí strop do stejného odstínu. Obnova se týká celého stropu až k ozdobné římse balkonových sloupů a měla by být hotová do konce března letošního roku.