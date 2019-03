Obnova Hlučínského jezera začne možná letos v září

Celkem pět set milionů korun má ministerstvo financí vyčleněno na projekt sanace hlučínské štěrkovny. Nyní je její realizace zase o něco blíže. Příslušní zaměstnanci resortu se totiž v minulých dnech sešli na březích jezera s představiteli patnácti firem, které by se rády na revitalizaci podílely. Jako termín zahájení prací pak ministerstvo udává letošní září. Vše by se mělo stihnout do konce roku 2021.

Výběrové řízení přitom mělo odstartovat už loni. Jenže tehdy se zjistilo, že v projektu je chyba. Původně totiž měla být první etapa realizována najednou. S tím však ministerstvo nesouhlasilo a pověřilo příslušnou firmu, aby vše rozdělila na dvě části. Projekční kancelář ale udělala zásadní omyl, neboť do první části nezahrnula rekonstrukci některých vodních objektů, bez nichž by vše postrádalo smysl. „Teď nezbývá než věřit, že napodruhé se už podaří soutěž dotáhnout do zdárného konce a vybrat zdatného realizátora stavby významné nejen pro Hlučín, ale pro celý Moravskoslezský kraj. V regionu bychom totiž asi těžko hledali místo s větším rekreačním potenciálem. Revitalizace je ovšem nezbytnou podmínkou pro jeho další rozvoj. Už dnes začínáme diskutovat o možnostech jeho dalšího využití," konstatoval starosta Hlučína Pavel Paschek. Pro letošní letní sezonu se připravuje instalace alespoň tří sprch, přibudou nová sportoviště i atrakce pro děti. V rámci projektu sanace, rekultivace a revitalizace štěrkovny dojde k navýšení hráze řeky Opavy nad úroveň stoleté vody. Zpevní se břehy a například také odstraní následky po těžbě štěrkopísku, která probíhala od 60. do 80. let minulého století.

Autor: Veronika Bernardová